Venerdì 6 Agosto 2021, 05:02

I NUMERI

Trenta casi in 11 comuni pontini nelle scorse 24 ore. La curva del Covid al momento, dopo una rapida salita, sembra assestarsi. I contagi complessivi nei primi cinque giorni di agosto salgono così a 134. Otto sono i nuovi positivi accertati a Latina, cinque quelli registrati ad Aprilia e Terracina, tre A Formia e Gaeta, uno solo infine nei comuni di Minturno, Monte San Biagio, Priverno, San Felice Circeo, Sermoneta e Sperlonga. Non sono stati notificati altri decessi rispetto ai tre dei primi giorni del mese, mentre i pazienti che hanno dovuto far ricorso al ricovero in ospedale sono stati due e quattro invece quelli guariti. Dopo il calo netto degli ultimi giorni, tornano sopra quota 4mila le somministrazioni di vaccino (sono 4.513) e la campagna riprende a pieno regime anche per la riattivazione del servizio online prenota vaccino. La sostanziale stabilità della curva viene anche confermata dai dati settimanali raccolti dalla Asl. Dal 28 luglio al 3 agosto i contagi sono stati 327, poco meno dei 339 della settimana precedente. Nell'ultimo periodo analizzato è ben evidente che i casi si sono concentrati su alcuni comuni costieri, come Latina (75 in una settimana), Terracina (39), Formia (29), San Felice Circeo (10), Sabaudia (19), Gaeta, Minturno e Fondi (13), ma ci sono stati anche 30 casi ad Aprilia e 26 nel comune di Sezze. Una buona notizia arriva ora proprio da Fondi, dove una settimana fa, a causa di contagi accertati nella struttura, erano stati disposte con un'ordinanza del sindaco misure restrittive al camping Sant'Anastasia. Ieri il sindaco Beniamino Maschietto ha ufficialmente revocato, d'intesa con l'azienda sanitaria, l'ordinanza che imponeva una serie di divieti e obblighi per contenere il rischio di contagio, come le mascherine nei luoghi pubblici, la sospensione delle attività ricreative e i il divieto di utilizzo degli spazi comuni. Cinque delle persone positive al test antigenico effettuato lunedì scorso nell'ambito del maxi screening che ha coinvolto tutti gli ospiti presenti, sono risultate poi negative al tampone molecolare, le restanti otto hanno lasciato il campeggio per tornare nelle rispettive case. Dunque da ieri la vita all'interno della struttura ricettiva è tornata alla normalità per tutti. «Naturalmente, come previsto in zona bianca specifica l'amministrazione dovrà essere rispettato il distanziamento sociale durante gli spettacoli, nei ristoranti e nei luoghi pubblici». Ma queste sono regole che dovrebbero valere per chiunque. Il campeggio si legge ancora in una nota non è mai stato chiuso e neppure dichiarato zona gialla o rossa. Le disposizioni emanate, in un'ottica di prevenzione, hanno riguardato, per sette giorni, solamente la piscina, spettacoli e attività di ristoro presso le quali è stato privilegiato l'asporto. I gestori hanno fatto sanificare tutti i locali e i servizi.

Laura Pesino

