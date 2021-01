© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA STORIALa situazione è precipitata in poche ore, non aveva particolari patologie ma solo qualche problema cardiaco. Lo contraddistinguevano la disponibilità verso i pazienti, un sorriso sempre per tutti, l'abnegazione per il lavoro. Lo ha portato via il Covid 19, a soli 59 anni, e purtroppo in poche ore. Un altro sanitario ha perso la vita a causa del Coronavirus, si tratta di Lidano Petrianni, ultimamente in servizio al punto di assistenza territoriale di Sezze, la sua città. Nella sua lunga carriera in prima linea nella sanità pontina aveva lavorato al pronto soccorso del Santa Maria Goretti e prima ancora all'anestesia dell'ospedale setino, fino a quando c'erano state anche le chirurgie.Gli era stata diagnosticata la malattia nei giorni scorsi, si era aggravato e per lui si era reso necessario l'uso del casco Cpap poi la situazione è ulteriormente peggiorata e nella notte tra giovedì e ieri, è stato intubato nel reparto di rianimazione proprio del Goretti ma purtroppo il suo cuore ha cessato di battere.La notizia si è sparsa immediatamente tra i colleghi, Lidano era conosciutissimo e la sua carriera era stata praticamente tutta all'interno prima delle Usl territoriali e poi dell'Azienda sanitaria locale. Cordoglio è stato espresso dal sindaco di Sezze, Sergio Di Raimo, dai colleghi, da chi con Lidano condivideva la passione della banda musicale.«Una splendida persona, un professionista ineccepibile, un collega eccezionale - è stato il commento della presidente dell'Ordine delle professioni infermieristiche, Nancy Piccaro - La sua gentilezza ed umanità, accompagnata da grande professionalità faceva di lui un faro per ogni persona che incontrava. Lascia un vuoto immenso in ognuno di noi, una grande perdita per tutti a partire dalla nostra comunità professionale».IL PRECEDENTEPetrianni è il secondo infermiere che perde la vita a causa del Covid 19. Nelle scorse settimane la stessa sorte era toccata a Lorella Molinari che dopo aver lavorato al Santa Maria Goretti svolgeva servizio al centro prelievi di Largo Celli.Aveva 55 anni ed era stata colpita dal Covid 19 in forma molto grave, tanto da essere trasferita a Roma, dove era stata intubata senza riuscire, però, mai a riprendersi. A ricordarla è stata, oltre all'Ordine di Latina, anche la federazione nazionale degli Opi.