E' il dato più basso del mese di gennaio e probabilmente quello più confortante dopo settimane di sali e scendi della curva. Nella giornata di ieri i casi di covid sono stati infatti 49 (a cui se ne aggiungono però quattro residenti in altri comuni e appartenenti ad altre Asl), mentre lunedì erano stati 125 e domenica 181. Solo il 26 dicembre scorso si erano registrati 45 casi ma a fronte di un numero di tamponi inferiore a causa delle festività natalizie. E solo sei volte negli ultimi tre mesi i contagi sono scesi sotto i 100 giornalieri. Un altro dato incoraggiante arriva dalle guarigioni, che sono state 94 nelle ultime 24 ore, dunque praticamente il doppio dei nuovi positivi, per un totale di circa 15mila persone che hanno superato il covid su più di 20mila pazienti complessivi da inizio pandemia. Gli attuali positivi sono dunque poco meno di 5mila distribuiti in quasi tutti i comuni del territorio. I nuovi casi in particolare sono stati registrati in 15 città pontine: 13 a Latina, sei a Terracina, cinque ad Aprilia e Formia, quattro a Cisterna, due a Castelforte, Fondi, Gaeta, Pontinia, Sabaudia e Sezze, uno infine a Maenza, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Sermoneta. I link epidemiologici sono ora di diverso tipo, alcuni ancora di tipo familiare ma in misura inferiore rispetto ai giorni scorsi, alcuni legati a focolai all'interno di strutture sanitarie o case di riposo e altri invece riferiti ad ambienti di lavoro. Il conto di gennaio arriva a 4.835 positivi e si allunga purtroppo la lista dei decessi. Le vittime sono ancora tre nelle ultime 24 ore: due pazienti residenti nel capoluogo pontino che avevano 87 anni e 63 anni e una donna di Cisterna che aveva invece 80 anni, che portano il conto totale dei decessi dall'inizio della pandemia a 329 (361 se si considerano anche pazienti fuori provincia) e da gennaio a 78 (85 con i non residenti). C'è al momento una particolare cautela da parte degli operatori sanitari e del Dipartimento di prevenzione della Asl nel leggere e spiegare i nuovi dati contenuti nel bollettino. Per parlare di una reale inversione di tendenza e di una discesa della curva sarà necessario attendere ancora l'andamento dei prossimi giorni. L'attenzione chiaramente resta ancora altissima in provincia come nel Lazio, dove i nuovi positivi di ieri sono stati 1.039, 43 i decessi e 2.525 i guariti su 10mila tamponi molecolari e 20mila antigenici.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

