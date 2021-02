LA SITUAZIONE

E' il dato più basso degli ultimi tre mesi: 41 contagi in 24 ore sul territorio pontino, 49 si erano registrati solo martedì scorso. Un calo drastico dunque dopo che la sostanziale stabilità, attestata sui 100 casi giornalieri, delle ultime due settimane. Ma il dato riportato sul bollettino di ieri è anche il risultato di una flessione nel numero di tamponi, che sono stati complessivamente meno di mille, 313 molecolari e 651 antigenici rapidi. A spaventare però è il numero di morti, complessivamente 8 provenienti da diversi comuni, ma frutto in realtà, per la gran parte, di un'attività di recupero di precedenti notifiche risalenti anche al mese di gennaio e perfino di dicembre.

LE VITTIME

A perdere la vita a causa del covid una donna di Sezze di 68 anni; due pazienti di Latina, una donna di 77 anni e un uomo di 87; una paziente di Gaeta di 97 e una donna di Sabaudia della stessa età. Tra le vittime riportate sul bollettino c'è anche il giornalista pontino Gianfranco Compagno, di Aprilia, che aveva 70 anni. Ci sono poi un uomo di Gaeta di 86 anni e un 88enne che era residente a Norma, entrambi deceduti in realtà nel corso della prima settimana del mese di dicembre ma non ancora conteggiati nel bilancio complessivo dei decessi per covid della Asl di Latina. Il conto ora arriva ora a 355 dalle prime fasi della pandemia, con il solo mese di gennaio che si è chiuso con 96 vittime.

NUOVI CASI

Per quanto riguarda invece i nuovi casi positivi, la distribuzione ha interessato 16 comuni: 9 i positivi nella città di Latina, forse il dato più basso di sempre, quattro poi i contagi ad Aprilia, tre nelle città di Formia, Sonnino e Terracina, due a Cisterna, Gaeta, Monte San Biagio, Pontinia, Roccagorga, Sabaudia, Sezze e Spigno Saturnia, uno infine nei comuni di Fondi, Minturno e Sermoneta. Il mese di gennaio ha fatto contare complessivamente 5560 nuovi positivi, rispetto ai 4880 di dicembre. Ma a ben guardare, la curva comincia la flessione. Analizzando i dati per sette giorni infatti, è possibile notare che la settimana dal 25 al 31 gennaio ha contato 899 contagi, mentre quella precedente si era conclusa con 1124 positivi. Ora non resta che sperare che la tendenza continui anche nei prossimi giorni.

SABAUDIA, APRONO LE SCUOLE

Intanto, dopo lo screening effettuato dalla Asl su studenti e docenti di alcuni istituti della provincia, la sindaca di Sabaudia Giada Gervasi ha disposto da giovedì 4 febbraio la riattivazione della didattica in presenza in tutte le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado dell'istituto comprensivo Cencelli, in cui si era registrato un focolaio che aveva interessato diverse classi, e dell'istituto Giulio Cesare. Nella stessa giornata riapriranno anche le scuole dell'infanzia e gli asili nido comunali.

«Ad oggi chiarisce Giada Gervasi non avendo ricevuto comunicazioni da parte dell'Azienda sanitaria e considerato il numero esiguo di nuovi positivi riscontrati in sede di drive-in speciale dedicato alla scuola, non appare necessario un ulteriore provvedimento di sospensione delle attività didattiche, che si era reso invece doveroso proprio alla luce della diffusione dei contagi emersi tra alunni, genitori e personale scolastico».

VACCINAZIONI

La lotta al covid prosegue intanto sul fronte delle vaccinazioni. Il Lazio conta al momento 200.988 somministrazioni totali, di cui oltre 78mila complete di seconda dose; la Asl di Latina 11.043, di cui 4.259 con seconde dosi, secondo il dato aggiornato alle 17 di ieri. Nelle prime giornate di avvio della campagna di vaccinazione per gli over 80 si è registrato un autentico record di prenotazioni che alle 8 di ieri mattina contava 100mila prenotazioni e alle 17 ben 124mila. Conto alla rovescia per l'inizio, previsto lunedì 8 febbraio nei cinque punti vaccinali allestiti dalla Asl.

Laura Pesino

