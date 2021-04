19 Aprile 2021

di Vittorio Buongiorno

(Lettura 2 minuti)







Tornano a calare i contagi in provincia di Latina: non solo quelli di ieri (sono stati 112 contro i 169 del giorno precedente), ma anche su base settimanale. Negli ultimi sette giorni infatti sono stati riscontrati in terra pontina 936 nuovi casi, 202 in meno (il 17,8%) rispetto alla settimana precedente (quando erano stati 1138).

Le vittime

Ieri non ci sono stati decessi in provincia di Latina. Nell'ultima settimana i morti sono stati nove, erano stati 16 tra il 5 e l'11 aprile. Il calo quindi è stato consistente: meno 43,8%. Ma l'andamento non tranquillizza, dal primo aprile i morti per covid sono stati 35, nei primi 18 giorni di marzo erano stati 28: c'è stato dunque un incremento del 25%. Dall'inizio della pandemia le vittime potine sono state 497.





La mappa provinciale

Anche ieri il capoluogo pontino è stato il centro con più contagi (sono stati 27) seguito da Aprilia (18) e Fondi (11), Sezze (9), Formia (6), Santi Cosma (5). Priverno, Sermoneta e Sabaudia (4). Per la prima volta dopo giorni ben undici i centri pontini senza contagi (Bassiano, Campodimele, Castelforte, Ponza, Prossedi, Roccamassima, Roccasecca dei Volsci, Sonnino, Sperlonga, Spigno e Ventotene).

I NUMERI

Il bollettino diramato ieri dalla Asl informava che le guarigioni delle ultime 24 ore sono state 99. Nell'ultima settimana sono state 781 con un lievissimo incremento rispetto ai sette giorni precedenti quando erano state 773. Ma la buona notizia è che tornano a calare i ricoveri al Santa Maria Goretti: 13 quelli delle ultime 24 ore (uno più di sabato), 89 quelli dell'ultima settimana, con un calo del 15,2% rispetto ai sette giorni precedenti (quando erano stati 105) e addirittura un -28,8% rispetto alla settimana tra il 4 e l'11 aprile.

L'indagine

Nel Lazio l'età mediana dei casi finora confermati di Covid-19 è di 45 anni, equamente ripartiti tra maschi (48,7%) e femmine (51,4%).

È quanto emerge dal monitoraggio Dep - Seresmi. Lo studio ha rilevato che il 24,9% dei casi confermati è stato rilevato nella Provincia di Roma, il 9% dei casi poi è distribuito nella Asl di Frosinone, il 9,5% nella asl di Latina, il 2,9% nella asl di Rieti e il 4,7% nella asl di Viterbo. Il 77,3% è stato individuato da attività di screening e il 22,7% da test per sospetto diagnostico. Il 93,6% dei casi attualmente positivi è in isolamento domiciliare, il 5,6% è in ricovero ospedaliero e lo 0,7% è ricoverato in terapia intensiva. Si registra il 79,9% di guariti e il 2,3% di decessi.

Le vaccinazioni

Netto l'incremento delle vaccinazioni. Sabato erano state 2440, ieri, domenica sono state 1881. Nell'ultima settimana sono state 13.933, quasi tremila in più rispetto a quella precedente con un incremento del 26,6%. Numeri che hanno portato le vaccinazioni in terra pontina a 101.126. Anche se, va detto, i pontini che hanno ricevuto le due dosi di vaccino sono ancora meno di 30 mila, appena il 5,25 per cento della popolazione provinciale.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA