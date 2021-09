Martedì 28 Settembre 2021, 05:05

LA SITUAZIONE

Nuova discesa dei dati covid sul territorio pontino: appena sei nelle ultime 24 ore, su 192 tamponi processati dalla Asl nel corso del fine settimana. Il bollettino della Asl di ieri, dopo i 16 contagi registrati domenica e i 43 di sabato, segnala due positività ciascuno nei comuni di Cori e Latina, una sola invece rispettivamente a Cisterna e Fondi. Nessuna nuova guarigione e resta a zero anche il numero dei decessi, un dato fermo a una sola vittima dall'inizio del mese di settembre. Un solo ricovero legato al virus inoltre all'ospedale Santa Maria Goretti, mentre la campagna vaccinale negli hub del territorio ha segnato complessivamente 1.074 somministrazioni di vaccino. I dati relativi ai positivi risultano in diminuzione anche nel Lazio: 217 casi comunicati ieri dalla Regione su poco meno di 16mila test, tra antigenici e tamponi molecolari, quattro i decessi, 393 i pazienti guariti, mentre nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio i ricoveri si mantengono stabili sotto quota 400 e le terapie intensive occupate sono in totale 59.

Tornando in provincia, la Asl prepara le nuove operazioni di monitoraggio all'interno delle scuole sentinella secondo un nuovo calendario. Si riparte ancora, mercoledì 29 settembre, con l'istituto Volta di Latina, proseguendo giovedì 30 con il Gramsci di Aprilia mentre il 6 ottobre si tornerà nella scuola Garibaldi del comune di Fondi. Non appena saranno disponibili i tamponi salivari della Regione Lazio si proseguirà anche con un ulteriore screening esteso a diversi istituti da nord a sud della provincia. Intanto, dal 1 settembre ad oggi sono state complessivamente 34 le classi poste in quarantena, 43 gli studenti risultati positivi e 13 i contagiati tra docenti e personale scolastico.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA