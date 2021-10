Sabato 2 Ottobre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

Scende ancora la curva del Covid in provincia di Latina, segnando nella giornata di ieri appena 9 contagi in quattro comuni. Un sali e scendi confermato dai 20 casi di venerdì e dagli oltre 40 di giovedì. Il dato di ieri riportato nel bollettino dell'azienda sanitaria è il risultato comunque di 338 test, tra antigenici e tamponi molecolari, processati. Tre dei nuovi positivi sono stati accertati nel comune di Fondi, due invece nelle città di Aprilia, Latina e Gaeta, in gran parte ancora frutto di piccoli focolai familiari. Il mese di ottobre comincia dunque con un segnale incoraggiante, mentre settembre si è chiuso con contagi sotto quota 900 (sono stati 890 in 30 giorni), rispetto agli oltre 1.300 di agosto. Tornando al report della Asl, i decessi restano a zero (uno solo nel mese appena trascorso), mentre sono state 77 le notifiche di guarigione nelle ultime 24 ore e 1.636 somministrazioni di vaccino negli hub pontini. Da ieri è stato ufficialmente riattivato anche il drive-in all'ex Rossi Sud di Latina esclusivamente dedicato alle scuole e ai docenti e alunni delle classi del capoluogo che si trovano in quarantena. Nell'arco di una mattinata sono stati effettuati 152 test rapidi che hanno permesso di scoprire tre bambini positivi. I drive-in dedicati ai ragazzi e al personale scolastico proseguiranno settimanalmente anche nei prossimi mesi proprio per creare percorsi differenziati rispetto agli ordinari drive-in attivi per il resto della popolazione. Intanto è ripartito anche il monitoraggio nelle scuole sentinella con i test salivari. In questi giorni la Asl ha ricominciato dall'istituto comprensivo Volta di Latina, dove sono stati somministrati in totale 209 test, tutti risultati negativi. Si prosegue con l'istituto Gramsci di Aprilia e la prossima settimana con il Garibaldi di Fondi.

Laura Pesino

