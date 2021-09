Sabato 4 Settembre 2021, 05:04

LA SITUAZIONE

Resta piuttosto stabile la curva del covid sul territorio pontino, ma la provincia di Latina, con l'eccezione di Roma, è quella che continua a registrare i contagi maggiori. Sono 47 quelli accertati nelle ultime 24 ore (nei giorni precedenti erano stati rispettivamente 43 e 40), la metà dei quali concentrati in soli due comuni: Terracina e Latina. Nel primo caso si registra un picco di ben 15 positivi, nella città capoluogo sono invece 11. Seguono i cinque casi della città di Aprilia, i quattro di Priverno, i due registrati rispettivamente a Cisterna, Lenola e San Felice Circeo mentre un solo contagio c'è stato a Monte San Biagio e Ventotene. Nelle prime tre giornate del mese di settembre sono arrivati già a 130 i casi di covid scoperti, ma salgono, a fronte della nuova ondata di positivi, anche le guarigioni che ammontano a 212 secondo i dati riportati nel bollettino. Nessun decesso legato al covid mentre prosegue la campagna vaccinale con 3.009 somministrazioni. Analizzando la situazione, i nuovi contagi non appaiono legati a particolari cluster quanto piuttosto a focolai diffusi tra familiari e amici in occasioni di convivialità. E' ormai confermato inoltre il dato della prevalenza della variante Delta, che ad oggi rappresenta il 98% di tutti i contagi anche fra i comuni della provincia di Latina. Lo stesso accade per il Lazio, dove ieri i nuovi casi sono stati 430, ancora in aumento rispetto al giorno precedente, con otto decessi, 589 e un numero complessivo di pazienti ricoverati pari a 446, a cui si aggiungono 67 terapie intensive. Il monitoraggio fornito dalla Regione Lazio mostra parametri in calo relativamente al valore Rt e all'incidenza mentre restano al momento stabili le ospedalizzazioni.

Laura Pesino

