IL PUNTO

Dopo il record assoluto dei contagi dello scorso 10 gennaio (382 casi), la curva della provincia di Latina comincia a calare ma serviranno ancora diversi giorni per stabilire se si tratti di una tendenza stabile. Il bollettino della Asl di ieri segnala 106 nuovi positivi, 119 erano invece quelli del giorno precedente. Ventotto positivi sono distribuiti nella città di Aprilia, 24 a Latina, 11 a Sonnino, otto nel comune di Cisterna, sei a Minturno, cinque a Sezze e a Fondi, quattro a Cori e Formia, tre a Terracina e San Felice Circeo, uno ciascuno nei territori di Gaeta, Lenola, Maenza, Pontinia e Spigno Saturnia. Ci sono inoltre due vittime, residenti a Formia e nel comune capoluogo, rispettivamente di 61 e 87 anni, ma a questi si aggiunge anche il decesso di altre due persone, il carabiniere Alessandro Cosmo, in servizio al Nucleo informativo del comando provinciale di Latina, che aveva solo 53 anni e una donna di origine romena a Formia poco meno che quarantenne. Il lungo elenco delle vittime nei dieci mesi di pandemia arriva ora a quota 284, 33 delle quali registrate solo dall'inizio del 2021, mentre quello dei contagiati totali supera il muro dei 17mila casi, con circa 6mila persone attualmente positive sul territorio. Le nuove guarigioni, come per la giornata di lunedì, sono state 122, ancora un numero più alto rispetto ai nuovi positivi. La situazione continua ad essere attentamente monitorata perché i picchi della curva dei giorni scorsi, conseguenza delle riunioni di famiglia del periodo di Natale, hanno destato non poco allarme. Proprio ieri i dati raccolti dalla Asl pontina sono stati oggetto di una valutazione da parte della Regione insieme a quelli delle altre province del Lazio. La sorpresa è che, al di là dei freddi numeri che segnalano un costante incremento a tre cifre della curva, le condizioni del territorio non sono peggiori di altre. In provincia infatti l'indice Rt resta al di sotto di uno e l'incidenza rispetto al numero di abitanti resta, tutto sommato, sotto controllo. A funzionare è poi l'attività di tracciamento dei contagi e di individuazione dei link epidemiologici che, pur nella difficoltà, continua ad essere gestita in maniera efficiente dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria. La lotta contro il covid prosegue intanto anche sul fronte delle vaccinazioni, che fino alle 18 di ieri sono state in tutto il Lazio 79.466 e in provincia 4.409. «Siamo pronti a vaccinare sette giorni su sette h24 ha detto ieri l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato intervenendo nella seduta della commissione a mettere in campo 4.500 medici di medicina generale e 1.500 farmacie, ma servono le dosi».

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

