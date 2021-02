© RIPRODUZIONE RISERVATA

LA SITUAZIONEI novantuno nuovi contagi riscontrasti ieri dalla Asl di Latina chiudono la migliore settimana da molti mesi a questa parte. Appena 493 nuovi contagiati in sette giorni, sono sempre tantissimi, ma sono la metà di due settimane fa, e un quarto della drammatica prima settimana del 2021 quando in sette giorni la Asl riscontrò 1663 persone infettate dal covid 19. Il calo è stato dunque del 237%. Il decremento è iniziato a fine gennaio (899 casi nell'ultima settimana) ed è proseguito a febbraio (824 casi nei primi sette giorni, 729 nella seconda settimana, e 493 nella terza). Vuol dire che possiamo stare ormai tranquilli? Assolutamente no, la Asl lo ripete da giorni. Il calo aiuta solamente ad alleggerire la pressione sul Goretti, sui reparti covid e sui posti di terapia intensiva. Da mesi e mesi infatti medici e infermiere pontini hanno dovuto fronteggiare numeri da far tremare i polsi.I NUMERII dati delle ultime 24 ore dicono che il capoluogo è sempre la città con il maggior numero di casi (23) ma è anche l'unico centro in doppia cifra. Sei contagi ad Aprilia, sette a Cisterna, ma anche sette a Itri e sei a Roccagorga: sono proprio i centri più piccoli che allarmano. Soprattutto Roccagorga che da sette giorni è zona rossa e che se pure ha schivato la variante inglese, ha fatto registrare una forma molto aggressiva del virus a cui non è ancora stato dato né un nome, né una spiegazione. Ci sono poi sei casi a Terracina, cinque a Fondi e Formia e 4 a Gaeta e a Cori . Fortunatamente ieri non ci sono state vittime. A febbraio sono state già 52. Nei primi 21 giorni di gennaio erano state 72.I VACCINICi vorrà tempo per vedere i benefici delle vaccinazioni sul numero di contagi. Per il momento bisogna accontentarsi che il numero quotidiano dei vaccinati stia crescendo. «Negli ultimi giorni sono state 4107 le persone a cui è stato somministrato il vaccino in provincia - spiega Loreto Bevilaqua, responsabile della campagna vaccinazioni per la Asl pontina - un numero che nel Lazio è secondo solo all'hub di Fiumicino che e' il più grande del Lazio e dove i vaccinati sono stati 6143. E' giusto rimarcarlo per dare soddisfazione a tutti coloro che si stanno impegnando in maniera del tutto eccezionale in quella che e' la piu' imponente campagna di vaccinazione di massa mai fatta». Per tre volte tra mercoledì e sabato si è arrivati a vaccinare più di mille persone. Da questa mattina poi inizieranno anche le vaccinazioni dei docenti e del personale scolastico, mentre proseguiranno quelle delle forze dell'ordine, di medici e infermieri e degli ultra ottantenni, mentre la Asl ha già annunciato l'avvio delle vaccinazioni anche per i soggetti fragili, come dializzati e trapiantati.LA ZONA ROSSAPrimi riscontri dei tamponi di massa effettuati ieri - sabato - sulla popolazione scolastica: quattro bambini positivi. ieri l'adesione è stata dell'ottanta per cento, oggi ancora maggiore adesione, completate alcune classi. lo screening per la popolazione scolastica, bambini, insegnanti e personale dell'istituto comprensivo, prosegue martedì e mercoledì invece si farà per le età comprese tra i 20 e i 24 anni. «Chiederò alla asl se sarà possibile estendere i tamponi anche ad altre fasce della popolazione» dice il sindaco Nancy Piccaro. Domani, lunedì, aggiornamento tavolo della prefettura per decidere sulla zona rossa. «Speravamo - dice la Piccaro - nell'iniziale calo dei contagi, ma registriamo una ripresa. Quindi stiamo ancora dentro e dobbiamo stare attenti».Vittorio Buongiorno