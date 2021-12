Martedì 7 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Scendono a 46 i contagi scoperti fra i residenti della provincia di Latina, un numero decisamente inferiore rispetto alle impennate della curva dell'ultima settimana, ma risultato comunque di circa 400 tamponi effettuati nel fine settimana rispetto agli oltre mille quotidiani. La metà dei nuovi casi, 24 per la precisione, riguardano la città di Latina mentre calano i nuovi positivi nel comune di Aprilia, appena tre nelle scorse 24 ore. Il sindaco Antonio Terra tuttavia ha emesso una nuova ordinanza che dispone un'altra proroga, la terza, dell'obbligo della mascherina all'aperto. Tre sono anche i contagi registrati nei comuni di Sabaudia e di Cisterna, cinque sono invece i casi accertati a Pontinia, due a Roccagorga e uno infine a Cori, Formia, Minturno, Prossedi, San Felice Circeo e Sezze. Sul territorio pontino, in appena sei giorni dall'inizio del mese, si arriva così a contare già 751 positività mentre nello stesso arco temporale di novembre erano 261. Il bollettino della Asl non segnala nuovi guariti né nuove vittime, mentre i ricoveri al Goretti sono stati due e un paziente è stato trasferito nella Capitale. Nel fine settimana risultano in calo anche le vaccinazioni, che ammontano a 2.846, di cui 233 per prima dose, 423 per seconda dose e 2.200 dosi booster. Proprio i richiami rappresentano al momento la gran parte delle vaccinazioni del Lazio e del territorio, con prenotazioni in costante aumento tanto che ieri, dopo non poche difficoltà da parte degli utenti appuntamenti a stretto giro negli hub della provincia e in particolare a Latina, è stato necessario aggiornare il sistema inserendo nuovi slot e incrementando il vaccino Moderna. Un aggiornamento infine sul Lazio, che si è attestato ieri sui 1.006 casi ma a fronte di un numero più basso di tamponi e test antigenici (circa 28mila in totale). Dieci sono stati inoltre i decessi registrati nella regione, sette dei quali, come ha voluto sottolineare l'assessore alla sanità Alessio D'Amato, non erano vaccinati. In aumento purtroppo anche i ricoveri: 49 in più in area medica per un totale di 765 pazienti negli ospedali del Lazio, a cui si aggiungono complessivamente 99 terapie intensive occupate da pazienti covid.

La.Pe.

