Mercoledì 14 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Quattro nuovi contagi su 248 tamponi processati, che coinvolgono tre comuni della provincia di Latina: un caso è stato accertato rispettivamente a Latina e Sabaudia e due nel comune di Terracina. Un dato che porta a 41 il conto totale dei casi di positività del mese di luglio, mentre restano invariati i ricoveri ospedalieri e i decessi, entrambi a quota zero nel bollettino di ieri diramato dalla Asl. La situazione però rischia di peggiorare anche in provincia di Latina perché i nuovi tamponi processati, e resi noti probabilmente nella giornata di oggi, segnalano un lieve aumento delle positività, con una diffusione che si allarga soprattutto fra la popolazione più giovani. Gli ultimi casi riguardano infatti soprattutto giovanissimi, in larga parte 20enni e tutti non vaccinati. Alcuni di loro poi avevano partecipato ai festeggiamenti della partita di calcio Italia-Spagna nella città di Aprilia, con caroselli, assembramenti, abbracci e feste senza il minimo rispetto delle misure di distanziamento. Una potenziale bomba di cui, probabilmente, si vedranno gli effetti tra qualche giorno. In generale infatti sono proprio i giovani, la categoria finora meno vaccinata, a rischiare di più il contagio in questa fase della pandemia. Al momento i sequenziamenti dei campioni positivi inviati da Latina ai laboratori della Capitale non hanno riscontrato ulteriori presenze di variante Delta (ex indiana), gli ultimi risultati indicano infatti solo variante alpha (inglese) e un caso di gamma (brasiliana). Ma si tratta di esiti che arrivano con notevole ritardo mentre la Asl ha necessità di riscontri più rapidi per approntare le necessarie misure di sicurezza. Insomma, la guardia resta alta nel timore che il prossimo mese, quello di agosto, sia purtroppo peggiore di questo in termini di risalita della curva del covid che già comincia ad essere evidente in tutto il Paese. Le notifiche di guarigione riportate nel bollettino di ieri sono intanto 56 mentre le somministrazioni di vaccino sono state complessivamente, nelle scorse 24 ore, 3,595.

La.Pe.

© RIPRODUZIONE RISERVATA