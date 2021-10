Venerdì 8 Ottobre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Un altro balzo in avanti del covid dopo molti giorni di discesa della curva. I casi passano infatti, in sole 24 ore, dai 13 di mercoledì ai 41 di ieri su 571 tamponi processati e sono sempre il risultato di una diffusione del virus prevalentemente tra contatti familiari e amicali.

I NUMERI

Nel dettaglio, si registra un picco nel territorio di Fondi, con 13 nuovi contagi relativi a diversi piccoli focolai, altri sei sono stati invece accertati nel comune di Aprilia, cinque nei comuni di Latina e Minturno. Due i positivi rilevati a Cisterna, Lenola, Roccagorga e Sezze, uno infine rispettivamente a Formia, Gaeta, Sabaudia e Terracina.

Nei primi sette giorni del mese il dato complessivo arriva così a quota 164, mentre nella prima settimana di settembre i tamponi positivi erano già 234.

Il bollettino della Asl di Latina non riporta inoltre nuove vittime del covid, rispetto all'unico caso registrato il mese scorso. Un solo paziente inoltre è stato ricoverato al Goretti a causa di un aggravamento delle condizioni, mentre le notifiche di guarigione sono state 49.

Infine, il quadro delle vaccinazioni, con poco più mille (1.064 per la precisione) somministrazioni.

LA MAPPA

Nel Lazio invece si contano 300 nuovi casi, due morti e 120 guarigioni, con un rapporto tra positivi e tamponi all'1,3% e un'incidenza che scende di sei punti rispetto alla settimana precedente, attestandosi su 34.65 su 100mila abitanti.

Un ultimo dato riguarda i ricoveri, che nella regione restano più o meno stabili da molte settimane: 362 sono infatti i pazienti attualmente ricoverati in area medica negli ospedali, 53 quelli che invece si trovano in terapia intensiva.



