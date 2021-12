Venerdì 24 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Un altro picco di contagi da covid il giorno dell'antivigilia di Natale: 351 nuovi casi distribuiti in 23 comuni pontini su quasi 2mila tamponi, che portano a 4.217 il totale dei casi registrati in provincia di Latina dall'inizio di dicembre ad oggi, già più del doppio di tutto novembre. Ma a questo dato vanno aggiunti altri 17 casi scoperti tra residenti di altre province. Il capoluogo in particolare tocca il suo record con 152 positivi, altri 43 sono ad Aprilia, 31 a Cisterna, 24 a Terracina, 18 a Sabaudia, 16 a Sezze, 13 a Formia, 10 a Gaeta, sette a Fondi, sei a Minturno, San Felice Circeo e Sermoneta, tre a Castelforte, Pontinia e Santi Cosma e Damiano, due a Monte San Biagio e Norma, infine uno rispettivamente a Itri, Lenola, Ponza, Priverno, Roccagorga e Sperlonga. Ammontano a 101 le nuove guarigioni ma sono ancora due i decessi sul territorio, per un totale di 21 vittime solo a dicembre e 692 in quasi due anni di pandemia. A perdere la vita un uomo di 81 anni di Formia, ricoverato al Casal Palocco, vaccinato con doppia dose, e una donna di 73 anni, vaccinata con tre dosi. Per quanto riguarda poi le vaccinazioni, sono state complessivamente 4.574. Tra queste, 3.813 sono state terze dosi, 457 seconde e 304 prime dosi. Il monitoraggio della Fondazione Gimbe ha inserito la provincia pontina tra le 54 che in tutto il Paese hanno superato la soglia critica di incidenza di 250 casi ogni 100mila abitanti. La provincia di Latina in particolare, nel periodo compreso tra il 15 e il 21 dicembre, ha registrato un'incidenza di 292 contagi da covid per 100mila abitanti, superando addirittura il dato di Roma (276 casi). Dunque, i numeri di queste settimane e anche lo spettro della variante Omicron, che si sospetta già in circolazione molto più di quanto abbiano rivelato i dati, potrebbero far entrare presto il Lazio in zona gialla. Lo ha rivelato il presidente della Regione Nicola Zingaretti, che anche ieri è tornato a raccomandare di seguire le regole di buonsenso che possono ancora fermare l'escalation di casi. Si continua a puntare poi sulla campagna vaccinale, anche quella rivolta ai bambini: I casi sono destinati ad aumentare ancora ha spiegato l'assessore alla Sanità Alessio D'Amato a causa della maggiore contagiosità della variante Omicron. Bisogna mantenere i nervi saldi e correre con le dosi booster e con le vaccinazioni ai più piccoli, e poi aumentare le somministrazioni di anticorpi monoclonali.

Laura Pesino

