LA SITUAZIONE

Scendono sotto la soglia dei 40 i positivi registrati in provincia e riportati nel bollettino della Asl di ieri. Sono infatti 32 nelle ultime 24 ore mentre per tutta la settimana i contagi si erano tenuti appunto sempre oltre i 40. Nello specifico, sei dei nuovi casi sono rispettivamente nelle città di Aprilia e Terracina, quattro a Formia, tre a Latina e altrettanti a Gaeta, due invece nei comuni di Cisterna, Minturno e San Felice Circeo, uno solo in quelli di Roccagorga, Santi Cosma e Damiano, Sezze e Sonnino. In linea con l'andamento dei primi giorni di agosto, sono state già 162 le positività accertate a settembre. Nessun decesso però è stato registrato dall'inizio del mese mentre nella rilevazione della Asl si segnalano altri tre pazienti ricoverati e 30 guariti. Una situazione insomma che si mantiene tutto sommato stabile e sotto controllo, anche dal punto di vista della pressione sull'ospedale. La campagna vaccinale in provincia prosegue invece con 2.712 somministrazioni e con gli hub vaccinali ora aperti e accessibili anche ai cittadini che non hanno effettuato la prenotazione ma che possono vaccinarsi presentando la tessera sanitaria.

In attesa dell'elaborazione del piano provinciale per il rientro a scuola in presenza che sarà al centro di una seconda riunione convocata martedì in prefettura, la Regione Lazio ha annunciato test salivari a campione per gli studenti delle scuole primarie e secondarie. Una misura di sicurezza che potrà garantire un maggiore monitoraggio e controllo tra la popolazione studentesca. Saranno complessivamente 17mila in tutto il Lazio, 1.814 dei quali destinati alla provincia di Latina, e saranno ripetuti ogni 15 giorni.

L'assessore Alessio D'Amato spiega poi che il 22° monitoraggio dell'Aifa relativo agli anticorpi monoclonali vede il Lazio in testa fra tutte le regioni italiane per l'utilizzo delle cure contro il covid effettuate con anticorpi monoclonali: 1.209 in totale. Intanto nel Lazio, su oltre 7mila tamponi e 16mila test antigenici, sono stati accertati ancora 404 nuovi casi positivi, con otto decessi compresivi di alcuni recuperi dei giorni precedenti e 921 pazienti guariti. I pazienti ricoverati restano più o meno stabili a 448, 65 sono invece i posti letto covid occupati nelle terapie intensive. Il rapporto tra positivi e tamponi è ora pari a 1,7%.

Laura Pesino

