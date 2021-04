20 Aprile 2021

LA PANDEMIA

Altri 112 nuovi casi di covid nella giornata di ieri in provincia, lo stesso numero di domenica 18 aprile. La settimana appena passata si è chiusa con 936 positivi, quella attuale si apre con un dato di poco superiore a 100, a fronte però di appena 800 tamponi processati.

LA MAPPA

Più della metà dei contagi riportati sono concentrati in due soli comuni, quelli di Latina, che arriva a 34, e di Aprilia, che ne conta invece 25. Numeri a una sola cifra invece negli altri comuni della provincia: sette casi a Cisterna e altrettanti a Formia, sei a Sezze, cinque a Pontinia e Sermoneta, quattro a Fondi, Gaeta e Sabaudia, tre a Priverno e Santi Cosma e Damiano, uno infine a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Norma e Ponza. I contagi di aprile sono già arrivati a 2.804. A conti fatti, i territori che nelle ultime settimane hanno destato maggiori preoccupazioni proprio per l'incremento di positività sono proprio quelli di Latina e Aprilia. Nella città capoluogo in particolare i focolai di tipo familiare, trasferiti purtroppo anche nelle scuole, non accennano ad arrestarsi. La settimana appena conclusa (dal 12 al 18 aprile) ha contato 268 positivi, quella precedente (dal 5 all'11 aprile) 282, quella invece dal 29 marzo al 4 aprile 191 e ieri la città è ripartita con altri 34. La situazione a Latina resta dunque complessa e delicata e pericolosamente vicina ai numeri che indicano la soglia di allarme. Crescono anche i dati di Aprilia, dove continua a pesare e ad essere attentamente monitorato, attraverso uno screening effettuato dalla Asl, il cluster scoperto nell'azienda alimentare Italcarni, sospetta variante brasiliana.

NESSUNA VITTIMA

L'unica nota rincuorante è che per il secondo giorno consecutivo il bollettino dell'azienda sanitaria non riporta decessi, che restano fermi dunque a 497 complessivi nei 13 mesi di pandemia. Soltanto nove i guariti e altrettanti i ricoveri segnalati nelle ultime 24 ore, il dato più basso nell'arco di una settimana che ha registrato comunque un progressivo calo di pazienti che hanno necessità di cure ospedaliere stabilizzando la situazione del Goretti. Il quadro però non è da sottovalutare: dall'inizio del mese ad oggi i ricoveri complessivi sfiorano infatti la soglia dei 300, sono per la precisione 294.

MENO TAMPONI

Allargando lo sguardo, sembra migliorare la curva della regione che ieri è scesa di nuovo dopo due mesi sotto i mille casi. I positivi nelle scorse 24 ore nel Lazio sono stati 950, ma si tratta del risultato di meno della metà dei tamponi processati rispetto alla norma (14mila in totale, tra 8mila molecolari e 5mila antigenici), un calo drastico quindi che si riferisce al fine settimana. I decessi totali sono stati 39 e 1.244 i pazienti guariti dal covid. Gli attuali positivi sono 50.458, di cui 47.335 in isolamento domiciliare, 2.753 ricoverati, 370 in terapia intensiva. I morti nel Lazio arrivano invece a 7.328.

Laura Pesino

