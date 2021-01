La curva del covid torna a scendere in provincia di Latina, abituandoci ormai a un continuo sali e scendi che non consente di inquadrare la situazione e di valutare con chiarezza la tendenza della diffusione del virus e dei focolai. Dopo i 273 casi di giovedì (282 considerando anche i pazienti fuori del territorio) si arriva ai 100 di ieri, a cui si aggiungono quattro contagi fuori provincia, rilevati su 1859 test (1207 tamponi molecolari e 652 rapidi). Ma i decessi fanno ancora paura: sono sei nelle ultime 24 ore, per un totale di 12 morti in due giorni. Numeri che portano purtroppo il bilancio a 345 pazienti pontini deceduti nell'arco dei 10 mesi di pandemia e a 94 vittime registrate nei 29 giorni di gennaio. Conto pesantissimo per la città di Latina che ha registrato in questo mese 29 morti, una media di uno al giorno, l'ultimo riportato ieri sul bollettino della Asl. Gli altri decessi hanno invece riguardato due pazienti di Formia, altri di due provenienti da Aprilia e uno da Roccagorga. Avevano 77, 79, 80, 81, 83 e 100 anni e quasi tutti erano ricoverati per l'aggravamento della malattia. I guariti invece sono 55, poco più della metà dei nuovi positivi, ma arrivano a oltre 15.300 dall'inizio della pandemia sul totale dei circa 20.500 cittadini contagiati. Per quanto riguarda nello specifico la distribuzione dei nuovi casi fra i comuni, il bollettino riporta 16 contagi nella città di Formia, 15 nel comune capoluogo, 13 ad Aprilia, 10 a Terracina e poi ancora otto a Cisterna, sette a Fondi, cinque a Minturno e Gaeta, quattro nel comune di Sezze, tre rispettivamente a Cori, Priverno e Sonnino, due nei territori di Sabaudia, Pontinia e Spigno Saturnia, uno ciascuno infine a Itri e San Felice Circeo. Sempre restando ai dati relativi al mese in corso, i nuovi positivi hanno raggiunto quota 5.325 superando ormai di molto i 4880 con cui si era chiuso dicembre. Mentre il Lazio passa di nuovo in in zona gialla, il rischio passa ufficialmente a moderato e si registrano 1.160 nuove positività su 27mila test (12mila tamponi molecolari e 14mila antigenici rapidi), 48 decessi e 1.517 guarigioni.

La.Pe.

