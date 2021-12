Giovedì 30 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

File interminabili davanti al drive-in di Latina dell'ex Sani, centinaia di auto in coda che raggiungevano via Zanetti, mentre farmacie e laboratori privati continuano a essere presi d'assalto da cittadini che sono stati a contatto con un positivo, che hanno sintomi o che si trovano in quarantena. Dopo due anni di pandemia il quadro è ancora sconfortante ed è sempre più difficile tenere il passo con la necessità di tamponi e con il lavoro di tracciamento che ne consegue.

I DATI

Il territorio pontino ha fatto contare ieri altri 477 contagi, a cui se ne aggiungono 25 di residenti fuori provincia. Il capoluogo registra ancora numeri a tre cifre, con 133 nuovi positivi, seguita dai 73 casi di Aprilia, poi dai 48 di Formia e dai 33 di Terracina, altri 28 sono poi a Priverno, 19 a Sezze e altrettanti a Gaeta, 17 a Cisterna, 16 a Fondi e a Pontinia, 14 a Sabaudia, 10 a Minturno,otto a Itri, sette a San Felice Circeo, sei a Maenza, cinque a Cori, quattro a Sermoneta, tre a Sonnino, due a Castelforte, Lenola, Monte San Biagio, Ponza, Roccagorga, Rocca Massima, Santi Cosma e Damiano, Spigno Saturnia, uno infine a Bassiano e Roccasecca dei Volsci. Dal 1 al 29 dicembre la provincia ha accertato dunque 6.123 positivi, praticamente triplicati rispetto a novembre. C'è anche un nuovo decesso, quello di un paziente di Aprilia di 85 anni che non era vaccinato. È la 26esima vittima dall'inizio del mese. Un solo ricovero al Goretti, altri due pazienti trasferiti. Mentre le notifiche di guarigione sono state 44. Nell'ultima settimana compresa tra il 22 e il 28 dicembre i contagi fra i residenti dei comuni pontini sono stati 2.300 contro il 1.643 della rilevazione precedente, con due picchi superiori ai 400 casi. Sette sono stati poi i decessi e 370 i cittadini guariti, 27 infine i ricoveri che sfiorano quota 80 dall'inizio del mese. Oltre 25mila infine le vaccinazioni effettuate.

Analizzando il dettaglio della distribuzione dei casi, le positività sono letteralmente schizzate nel comune capoluogo, passando dalle 558 della settimana precedente alle 881 del periodo compreso tra il 22 e il 28 dicembre. Altissimi anche i numeri che arrivano da Aprilia, 360 contagi, mentre Terracina ne ha contati 148, Cisterna 140, Sezze 94, Formia 90, Priverno 85, Fondi 82, Sabaudia 72, Sermoneta 49. Il virus corre veloce nelle case, dove il cenone di Natale e le riunioni tra parenti hanno innescato e poi moltiplicato la diffusione. E ora il nuovo spettro è quello del Capodanno. Proprio di questo si è discusso ieri nel corso di una riunione del Comitato per l'ordine e la sicurezza convocato dal prefetto Maurizio Falco, alla presenza dell'azienda sanitaria e delle forze dell'ordine. Le feste in piazza saranno bandite e su disposizione del Governo resteranno chiuse anche le discoteche, ma l'attenzione sarà inevitabilmente puntata sulle eventuali cene organizzate nei locali pubblici che potrebbero poi trasformarsi in feste danzanti per aggirare l'ostacolo della nuova normativa. In quest'ottica dunque i controlli per il rispetto delle regole saranno serrati. Ma dopo le festività ci si attende un incremento ulteriore, anche dovuto alla variante Omicron che si sospetta in circolazione in provincia molto più dei sei casi scoperti grazie ai sequenziamenti dello Spallanzani.

Laura Pesino

