LA SITUAZIONE

Mentre il Lazio resta in zona gialla, una nuova impennata di contagi da Coronavirus investe la provincia di Latina dove i decessi sono aumentati di altre tre unità. A preoccupare maggiormente, nelle ultime ore, sono tre situazioni. La prima è certamente Roccagorga, che anche ieri ha avuto numeri in crescita con altri nove casi Covid, troppi per un comune di meno di 4.500 abitanti per giunta da due settimane in zona rossa. La seconda riguarda una scuola di Pontina, per il recente contagio di un bambino collegato al link di variante inglese di una famiglia residente a Sabaudia. La terza è la comunità alloggio per anziani Le Farfalle di Terracina da dove è stato necessario trasferire gli ospiti contagiati.

I NUMERI

Il bollettino di ieri della Aslha riportato 126 nuovi casi, trenta in più rispetto a quelli delle 24 ore precedenti. Le ultime vittime sono due persone di 78 anni e una di 83, con patologie: sale così a 61 il numero dei decessi per Covid dall'inizio di febbraio. Nel dettaglio dei dati di ieri troviamo: 17 nuovi contagiati a Cisterna di Latina così come a Terracina; 14 a Latina con un decesso; 12 a Fondi; dieci a Formia; nove a Roccagorga; ad Aprilia, otto nuovi casi e un decesso. L'elenco prosegue con cinque a Lenola e cinque a Minturno; tre a Gaeta e altrettanti a Maenza, Priverno, Sezze, dove si è registrato il secondo decesso, e Sonnino; due a Sabaudia; uno nei seguenti comuni di Cori, Monte San Biagio, Prossedi, San Felice Circeo, Sermoneta, Sperlonga e Spigno Saturnia. Dal bollettino risultano 26 guarigioni nelle ultime 24 ore.

LE CRITICITÀ

Preoccupa, dicevamo la situazione di Roccagorga, dove da domani sarà prolungata di una settimana la zona rossa istituita dalla Regione Lazio, con tutte le misure di restrizione del caso, compresa la chiusura delle scuole. Che cosa non ha funzionato? «Abbiamo una sotto-variante molto contagiosa ha dichiarato ieri Antonio Sabatucci, responsabile del dipartimento di prevenzione della Asl ma è evidente che la differenza la fa il comportamento responsabile. Si è fatto di tutto per evitare i contagi? Da parte nostra proseguiremo con una serie di tamponi». E tamponi molecolari saranno eseguiti anche a Pontinia, ai compagni di classe dell'alunno risultato positivo nei giorni scorsi e alle loro famiglie. Massima l'attenzione per la sospetta variante inglese, che come è noto potrà essere accertata dallo Spallanzani. In base allo screening effettuato presso Le Farfalle di Terracina sono risultati positivi altri otto anziani, per un totale di nove rispetto al giorno precedente, e quattro operatori. Gli anziani ono stati trasferiti presso idonee strutture, sette a Roma e due a Sora. In isolamento gli operatori.

Rita Cammarone

© RIPRODUZIONE RISERVATA

