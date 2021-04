2 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

«Siamo vicini al picco dei ricoveri e il picco ha già superato i numeri della prima ondata». Peggiora la situazione epidemiologica anche in provincia di Latina e la nuova direttrice generale della Asl, Silvia Cavalli, non nasconde che tutti gli strumenti sanitari messi in campo, dai vaccini agli anticorpi monoclonali, dai drive-in all'attività costante di contact tracing fino alla riorganizzazione degli ospedali, non riusciranno ad arginare il virus se la popolazione non rispetterà con rigore le misure anti covid in questa fase delicata. Il punto è stato fatto ieri nel corso di un vertice convocato dal prefetto Maurizio Falco a cui hanno partecipato anche il sindaco di Latina Damiano Coletta, il presidente della Provincia Carlo Medici e i vertici delle forze dell'ordine.

«SETTIMANE CRITICHE»

«La situazione che stiamo vivendo spiega meglio la direttrice della Asl è di grande complessità. Ci attendiamo un picco dei ricoveri. Le prossime due settimane saranno particolarmente critiche e di intenso lavoro. Per far fronte all'emergenza si stanno avviando riconversioni della rete ospedaliera e al Goretti abbiamo già riaperto i reparti covid come previsto dallo scenario di rischio quattro. Ma l'ospedale è al momento al massimo della capacità di accoglienza e le terapie intensive sono completamente occupate. Riapre anche la tensostruttura esterna, che sarà di fatto un reparto aggiuntivo che ci consentirà di prestare assistenza ai pazienti in arrivo in ambulanza, mentre il centro vaccinale, in attesa di essere spostato al teatro San Francesco, sarà collocato per 10 giorni nelle tensostruttura che ospita il Cup. E' partita inoltre a Latina la cura con gli anticorpi monoclonali, mentre sul territorio stiamo continuando con l'attività dei drive-in, i controlli dedicati alle scuole e con il lavoro quotidiano di contact tracing che permette di individuare e isolare i cluster e i contagi di variante inglese e brasiliana, che hanno una catena di trasmissione molto più veloce. Per questo chiediamo alla popolazione di mantenere i protocolli di sicurezza e il distanziamento, che dovranno governare ogni comportamento individuale».

C'è poi la campagna vaccinale, che procede a ritmo sostenuto ma non è esente da intoppi e ostacoli. Se nelle ultime settimane è stato possibile imprimere una decisa accelerazione grazie all'incremento delle dosi di Pfizer che ha permesso di avviare le somministrazioni a domicilio per gli over 80, ora si affronta il problema di Astrazeneca che continua a maturare ritardi pericolosi per la prosecuzione della campagna. Quanto poi al siero Johnson & Johnson, si annunciano slittamenti nei primi arrivi: «Le dosi precisa Silvia Cavalli saranno destinate in prima battuta alla popolazione carceraria, detenuti e operatori, poi saranno date ai medici di medicina generale e alla farmacie per una più capillare distribuzione».

Sul fronte dei numeri intanto, marzo si è chiuso con un totale di 4.377 nuovi positivi e il mese di aprile si apre con 101 contagi su 918 tamponi e altri due decessi. La metà dei casi sono concentrati in quattro grandi comuni della provincia: 17 a Latina, 14 ad Aprilia, 13 a Fondi e 10 a Cisterna. Ci sono poi otto positivi a Terracina, sette a Cori e Priverno, cinque a San Felice Circeo, tre a Formia e Pontinia, due a Lenola, Norma, Sabaudia, Sezze e Sonnino, uno a Bassiano, Gaeta, Itri e Minturno. Nel report della Asl vengono segnalati altri 17 ricoveri, 65 guariti e due vittime di 48 e 55 anni, residenti nei comuni di Fondi e Sabaudia.

Laura Pesino

