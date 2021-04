14 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Sono solo 48 i nuovi casi di covid segnalati ieri nel bollettino della Asl, un drastico calo che è però diretta conseguenza di un minor numero di tamponi processati, 620 tra molecolari e test antigenici, che rappresentano circa la metà della media analizzata quotidianamente. Il reale andamento della curva dovrà essere dunque valutato nei prossimi giorni, ma intanto si aggrava il bilancio dei decessi e dei ricoveri e la Asl è costretta ad affrontare nuove situazioni di criticità che si moltiplicano da nord a sud della provincia. La prima riguarda ancora una volta il comune di Fondi, dove a quanto pare si allarga ancora il cluster di variante brasiliana scoperto nelle scorse settimane. Risultano infatti positivi sette vigili urbani, per uno di loro il referto dello Spallanzani ha accertato la presenza della mutazione del virus e di conseguenza vengono dalla Asl considerati casi della variante anche gli altri sei colleghi di lavoro i cui campioni sono stati comunque inviati a Roma. Positivi risultano anche complessivamente sette familiari degli stessi operatori e anche per loro è altamente probabile che si tratti dello stesso link epidemiologico legato alla variante. I casi sono stati isolati e la Asl ha provveduto a far scattare il protocollo di sicurezza previsto in queste circostanze, che impone, oltre all'isolamento di tutti i contatti, una quarantena di 14 giorni e screening con tampone molecolare. L'origine del contagio resta ancora da accertare, ma l'ipotesi è che sia in qualche modo legata al primo focolaio scoperto a marzo che si riteneva circoscritto ma che evidentemente continua a diffondersi in città. L'aspetto rincuorante è però che il primo vigile urbano per il quale la variante brasiliana è stata accertata è in buone condizioni fisiche. Un'altra fonte di preoccupazione, che sarà discussa oggi in prefettura alla presenza della Asl, arriva poi dalle scuole della provincia, dove le positività al covid sono passate in pochi giorni da 60 a 118. Sono 30 le classi in quarantena nell'arco di appena una settimana dal rientro in presenza, in diversi istituti delle città di Aprilia, Cisterna, Latina, Fondi e Formia. Infine un cluster di variante inglese è stato accertato ad Aprilia, presso la Italcarni, dove 14 dipendenti su 70 sono risultati contagiati. Molti altri si trovano dunque in contumacia e saranno sottoposti a screening, lo stabilimento è stato sanificato. E' proprio ad Aprilia che si concentra il maggior numero dei contagi, 14 nel bollettino di ieri. Seguono Latina con 9 casi, Cisterna con 4. Tre positivi si registrano invece nelle città di Formia, Sabaudia e Terracina, due a Bassiano, Fondi, Minturno e Pontinia e infine uno a Lenola, Priverno, San Felice e Santi Cosma e Damiano. Per un totale di 1.921 contagi nei primi 13 giorni di aprile. Il report segnala poi 71 guarigioni e 4 decessi, due ad Aprilia, uno a Cori e uno nel capoluogo, per un totale di 28 morti da inizio mese e 489 in oltre un anno di pandemia. Nove infine i pazienti che hanno avuto necessità di ricovero nelle ultime 24 ore.

Laura Pesino

