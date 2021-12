Venerdì 17 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

E' il secondo dato più alto dall'inizio della pandemia quello registrato ieri dalla Asl di Latina: 375 nuovi contagi su circa 1800 tamponi, a cui si aggiungono tra l'altro altri 17 positivi fuori provincia non conteggiati nel bollettin. Il precedente era stato a gennaio scorso, 382. Un picco pericoloso, che ora spaventa il territorio e che impone di alzare ancora i livelli di guardia e di attenzione. A trascinare verso l'alto la curva è sempre la città di Latina, che nell'arco di appena 24 ore arriva a toccare la quota di 150 casi, un terzo dei quali accertati in ambito familiare e scolastico e altri diffusi in modo capillare tra gruppi di amici, locali, festeggiamenti e ambienti di lavoro. La situazione peggiora però anche ad Aprilia, dove i nuovi positivi accertati sono stati 62, e a Cisterna, che ne conta invece 37. Altri 19 contagi sono poi a Formia, 16 a Sezze, 13 a Priverno, 11 a Fondi, nove a Terracina, sette a Pontinia e altrettanti nel comune di Gaeta, sei a Sermoneta, cinque a Cori, Sabaudia e Sonnino, quattro a Minturno e a San Felice, tre a Itri, Norma e Santi Cosma e Damiano, due a Prossedi e Roccagorga, uno ciascuno nei territori di Castelforte e Rocca Massima.

A DICEMBRE

Negli ultimi due giorni dunque la provincia è stata travolta da oltre 500 casi che portano a 2.472 il conto complessivo dall'inizio di dicembre, un numero che già supera il totale dei contagi di tutto novembre. C'è anche un nuovo decesso, quello di un paziente di Aprilia di 85 anni che aveva diverse patologie pregresse e non era stato vaccinato. E' la tredicesima vittima del covid dall'inizio del mese. La situazione dunque è di massima allerta e l'ospedale Santa Maria Goretti si appresta a gestire questa quarta ondata e a cambiare di nuovo scenario con l'aumento di posti letto dedicati. Ai pazienti contagiati saranno destinati dunque ulteriori 12 posti, 10 dei quali occuperanno il secondo piano e saranno di area medica. Due invece saranno per la terapia intensiva nel reparto Rianimazione. Rispetto ai 24 posti letto attuali (di cui sei di sub-intensiva) si arriva a un totale di 36, cercando dunque di assorbire a Latina anche una piccola porzione di pazienti gravi che fino ad ora venivano trasferiti nei nosocomi della Capitale. Ci si prepara al peggio, mentre l'assessore alla Sanità della Regione annuncia che nel Lazio sono stati scoperti altri tre casi di variante Omicron. La provincia di Latina non sembra ancora interessata, ma gli esperti sostengono che la variante, particolarmente temuta per la sua maggiore contagiosità, arriverà probabilmente ad essere prevalente come già accaduto per la Delta. Un secondo argine alla variante, dopo il vaccino, potrà essere rappresentato dall'uso degli anticorpi monoclonali e a questo proposito è già pronto un piano per la somministrazione anche nei covid hotel.

ALLERTA SCUOLE

Attenzione alta sulle scuole, dove nelle prossime settimane si spera di contenere il più possibile la diffusione del virus anche grazie all'avvio ufficiale della vaccinazione pediatrica, iniziata mercoledì al Goretti con la somministrazione ai primi 30 bambini tra i 5 e gli 11 anni e ieri anche nei reparti di Pediatria degli ospedali di Fondi e di Formia. Per quanto riguarda in generale la vaccinazione in provincia, nelle scorse 24 ore le somministrazioni sono state 4.721, di cui 167 prime dosi, 491 seconde, 4.063 booster. In tutto il Lazio invece le somministrazioni complessive nella giornata di mercoledì sono state oltre 60mila. Ma i contagi non risparmiano neanche le altre province della regione, raggiungendo ieri la soglia di 2.652 nuovi casi, ben 765 in più rispetto alla rilevazione del giorno precedente.

Laura Pesino

