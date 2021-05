7 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Tornano di nuovo sopra quota 100 i casi in provincia di Latina, ma la curva da alcuni giorni comincia a dare segnali di flessione. Sono 116 i nuovi contagi accertati in 18 comuni, su un totale di 1.459 tamponi processati. Anche ieri il dato più elevato è arrivato dalla città di Fondi con 19 positivi, 18 sono stati registrati invece ad Aprilia, 17 a Latina, altri 10 a Terracina, questi ultimi riferiti soprattutto ai cittadini indiani risultati positivi al test molecolare dopo lo screening dei giorni scorsi a Borgo Hermada. Sette casi si contano poi nei comuni di Cisterna, Sabaudia e Sezze, sei in quello di Sermoneta, quattro a Monte San Biagio, Pontinia, Priverno e Spigno Saturnia, tre a Minturno, due a Formia, uno nei comuni di Bassiano, Calstelforte, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano. Nei primi sei giorni del mese sono 602 i contagi complessivi. Dopo i 10 morti degli ultimi due giorni, ieri è stata una giornata senza vittime e con 197 pazienti guariti.

I DATI

Sempre ieri è stato segnato anche un record di somministrazioni: 3.520 nell'arco di un giorno. In calo anche i ricoveri, che sono stati solo due e che dall'inizio di maggio ammontano complessivamente a 35. La curva appare in flessione anche analizzando i contagi settimanali. Se il periodo compreso tra il 21 e il 27 aprile si è chiuso con 1.031 casi, quello tra il 28 aprile e il 5 maggio ha fatto contare 854 nuovi casi, con un solo giorno, il 29 aprile, in cui si è sfiorata la soglia dei 200. Nella stessa settimana di riferimento sono stati 10 i decessi e 67 i ricoveri totali.

IL CLUSTER

Sul territorio intanto prosegue la campagna di prevenzione della Asl rivolta principalmente alla comunità indiana. Buone notizie arrivano dalla giornata di test effettuati mercoledì all'interno di un'azienda agricola di Terracina: su 50 lavoratori che si sono sottoposti a tampone nessuno è risultato positivo. Ieri invece il tendone della Asl è stato allestito di nuovo nella zona rossa di Bella Farnia per monitorare i contatti dei positivi scoperti nel corso del primo screening e per analizzare l'andamento del contagio in un'area di Sabaudia in cui si concentra una numerosa popolazione indiana che lavora nelle campagne vicine. Le operazioni sono andate avanti fino al tardo pomeriggio e hanno riguardato complessivamente 327 persone rilevando positività solo in 13 casi. Il risultato, comunque confortante rispetto all'allarme generato in prima battuta, sarà discusso oggi nel corso di una riunione in prefettura per fare il punto della situazione e programmare eventuali altre iniziative. Intanto il Comune di Fondi ha annunciato lo screening che toccherà la città martedì 11 maggio, realizzato dalla Asl in collaborazione con la Croce Rossa: dalle 9 per tutta la giornata il tendone sarà allestito in via Mola di Santa Maria e accoglierà cittadini stranieri, in particolare indiani e pachistani, che lavorano sul territorio soprattutto nel settore agricolo. In questi giorni sarà distribuito un vademecum tradotto in tre lingue (arabo, inglese e punjabi) che sintetizza le principali regole da osservare in caso di positività al covid, riportando anche numeri e informazioni utili in caso di emergenza. Sabato e domenica invece sarà la volta del comune di Pontinia.

Laura Pesino

