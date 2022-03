Mercoledì 2 Marzo 2022, 11:39

E' una curva altalenante quella della provincia di Latina, che passa da 76 casi di lunedì 28 febbraio (accertati però su appena 150 tamponi) e i 727 di ieri distribuiti su 31 comuni. Il mese di marzo dunque si apre con un nuovo significativo rialzo e con due nuovi decessi, mentre febbraio ha fatto registrare complessivamente poco meno di 20mila casi e 52 vittime. Nel dettaglio della distribuzione dei contagi, 166 riguardano la città di Latina e altri 118 il comune di Aprilia. A seguire si sono registrati due casi a Basasiano, sei a Campodimele, altri due a Castelforte, 24 a Cisterna, 16 a Cori e 27 nella città di Fondi, 55 invece a Formia, 15 a Gaeta e 12 a Itri; sono poi quattro i casi a Lenola, nove a Maenza, 31 a Minturno, nove anche a Monte San Biagio, 13 a Norma, 12 a Pontinia, tre sull'isola di Ponza, 42 nel comune di Priverno, quattro invece a Roccagorga e due a Roccasecca dei Volsci, ancora 23 a Sabaudia e 14 a San Felice, 12 a Santi Cosma e Damiano, altrettanti a Sermoneta, 35 a Sezze, 11 a Sonnino, due a Sperlonga, cinque a Spigno Saturnia, 40 a Terracina e infine uno a Ventotene. Il mese comincia inoltre con altre due vittime, un uomo di 81 anni che era residente a Terracina e una paziente di Itri di 86 anni, che fanno salire a 809 il conto totale dall'inizio della pandemia ad oggi. Ancora quattro i ricoverati e 319 le notifiche di guarigione. L'ultimo dato contenuto nel bollettino della Asl riguarda poi le somministrazioni di vaccino che sono state 916, di cui 867 alla popolazione over 12 e 49 ai bambini fra i 5 e gli 11 anni, tutte relative a seconde dosi. I contagi in generale appaiono in flessione rispetto al mese passato, il più nero da quando il coronavirus ha iniziato a circolare sul territorio, ma sono ancora elevati soprattutto fra i bambini, nella fascia di età in cui tra l'altro la vaccinazione si è praticamente fermata. Allargando lo sguardo al Lazio, i nuovi casi sono stati 4.543, accertati su oltre 54mila tamponi. I guariti sono il triplo, oltre 12.200, mentre scende a 8,3% il rapporto tra positivi e test effettuati. Ieri infine, primo giorno di vaccinazione con il nuovo siero Novavax, disponibile anche nei due hub del territorio, all'ex Rossi Sud di Latina dove sono state somministrate 75 dosi, e al centro commerciale Itaca di Formia (34 dosi).



