Lunedì 30 Agosto 2021, 05:01

LA SITUAZIONE

Poco meno di 1.300 casi dall'inizio del mese in provincia di Latina (1.286 per la precisione) con una media di quasi 45 al giorno e una curva che sale e scende ma che al momento non sembra incidere in maniera preoccupante sulla pressione ospedaliera. Ieri il bollettino della Asl ha riportato altri 58 nuovi contagi, contro i 39 della rilevazione precedente, su un totale di 538 tamponi lavorati dall'azienda sanitaria. Ancora una volta nessun particolare cluster ma contagi che si diffondono in maniera più capillare tra famiglie e gruppi di amici e che riguardano ormai la gran parte dei comuni pontini. Nel dettaglio della distribuzione dei casi a pesare sono soprattutto i centri più popolosi del territorio. Si contano infatti nove positivi nelle città di Latina e Terracina, otto nei comuni di Aprilia, Cisterna e Fondi, cinque a Sezze, ancora tre a Formia e a Sabaudia, un solo caso infine è stato accertato rispettivamente a Cori, Monte San Biagio, Roccagorga e San Felice Circeo. Ancora nessun nuovo decesso legato al virus da ormai due settimane mentre i ricoveri ospedalieri sono stati soltanto due nelle scorse 24 ore, 11 soltanto invece le guarigioni notificate dai sanitari. Uno sguardo ancora alla campagna vaccinale, che conta 3.204 somministrazioni in più rispetto al giorno precedente e che il 1 settembre raggiungerà quota 4 milioni di vaccinati nel Lazio. Con l'eccezione di Roma, Latina continua però ad essere la provincia che registra ancora i maggiori contagi. Nel Lazio intanto proprio ieri si è registrato un calo ulteriore della curva.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA