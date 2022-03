Giovedì 3 Marzo 2022, 12:01

Da 727 contagi a 178 nell'arco di 24 ore. E' ancora instabile la curva del Covid in provincia, che oscilla tra alti e bassi che in larga parte dipendono anche dal numero di tamponi effettuati ogni giorno. Ieri il bollettino della Asl riportava appunto 178 nuovi positivi accertati su circa 1300 test complessivi, con un rapporto tra contagi e tamponi che si attesta sul 13,6%. A Latina si registrano 38 dei nuovi casi, seguono di 17 di Aprilia, mentre nel resto del territorio si contano rispettivamente: due positivi a Campidimele e tre a Castelforte, 15 a Cisterna, quattro a Cori, 11 a Fondi e altrettanti a Formia, tre a Gaeta, uno solo a Itri, otto invece a Minturno, uno ciascuno nei comuni di Monte San Biagio e Norma, cinque nel comune di Pontinia, nove a Priverno, quattro a Prossedi, uno a Rocca Massima e uno anche a Roccagorga, nove a Sabaudia e tre a San Felice Circeo, otto i casi a Sermoneta e Sezze, quattro a Sonnino, due a Spigno Saturnia, otto anche a Terracina e uno infine sull'isola di Ventotene. Due i ricoverati al Goretti, ma i guariti sono superiori ai nuovi positivi e ammontano a 248.



Purtroppo si registra anche un altro decesso, il terzo nei soli primi due giorni di marzo mentre il conto complessivo delle vittime sale a 810 dall'inizio della pandemia. Non ce l'ha fatta un paziente originario di Cisterna di 76 anni, con diverse patologie pregresse e non vaccinato. Infine, 716 sono state le vaccinazioni, di cui 680 agli over 12 e solo 36 ai bambini tra 5 e 11 anni, con una sola prima dose. Anche nel Lazio si dimezza nelle ultime 24 ore il numero dei nuovi casi, che ammonta a 2.312 su 41.600 test totali, con un rapporto tra positivi e tamponi che crolla al 5,5%, uno dei più bassi delle ultime settimane. Sempre alto invece il dato relativo ai decessi, ben 19, mentre calano progressivamente i ricoveri sia in area medica che nei reparti di terapia intensiva.



IL BOLLETTINO SETTIMANALE

Come di consueto la Asl di Latina ha poi fatto il punto sull'andamento settimanale della pandemia, che mostra ancora una flessione rispetto alla rilevazione precedente. Nel periodo compreso tra il 23 febbraio e il 1 marzo fra i comuni pontini sono stati accertati infatti 3.318 contagi rispetto ai 4.041 della settimana prima e ai 5.396 del periodo precedente mentre nella prima settimana di febbraio i nuovi positivi erano stati 7.433. In meno di un mese dunque appaiono praticamente dimezzati. Nell'arco temporale preso in considerazione dall'azienda sanitaria il numero dei contagi non ha mai raggiunto quota mille e ha raggiunto un solo picco (727 casi) nella giornata del 1 marzo. Su base settimanale calano anche i decessi, passati da 14 a 10, così come i ricoveri scesi da 31 a 23 complessivi. I guariti inoltre sono stati 1.801 e 6.526 le somministrazioni di vaccino.



LE SCUOLE

Dopo una decisa flessione registrata la scorsa settimana, sembrano stabilizzarsi i contagi fra gli studenti delle scuole della provincia. Attualmente le classi in quarantena, tra gli istituti di ogni e grado, sono 49, ma ci sono ancora 938 studenti positivi ai quali si aggiungono altri 41 contagi registrati tra docenti e altro personale scolastico. La situazione appare quasi invariata rispetto alla rilevazione precedente, con un lievissimo aumento che riguarda solo i ragazzi di età compresa fra i 14 e i 18 anni, passati da 180 a 200. In lievissimo calo sono invece gli altri dati: sono 282 i contagi fra gli alunni delle scuole dell'infanzia (contro i 300 della scorsa settimana), 456 quelli fra gli studenti di età compresa fra i 6 e i 14 anni (rispetto ai 476 precedenti). Nove invece i contagi fra i collaboratori scolastici, 21 fra i docenti, 11 fra gli educatori dell'infanzia.



