5 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Non si ferma l'attività di tracciamento e anche quella di screening sulla comunità indiana che vive e lavora in provincia di Latina e che da settimane è nell'occhio del ciclone, sia per il timore di diffusione della variante sia per l'elevato numero di contagi che, da marzo ad oggi, superano ormai le 300 unità. Ma, sorpresa, i numeri dei nuovi contagi sono crollati. I tamponi molecolari infatti hanno confermato solo 17 casi di positività dei 55 test rapidi risultati positivi a Borgo Hermada, proprio come era già accaduto con i casi di Bella Farnia. E questo è un esito confortante ma tutto da indagare. I tamponi probabilmente saranno ripetuti, per comprendere se si sia trattato di falsi positivi prima o di falsi negativi dopo. A Borgo Hermada comunque la zona rossa non è scattata e le persone risultate contagiate sono in quarantena nelle rispettive abitazioni.

Il monitoraggio sulla comunità sikh però proseguirà anche nei prossimi giorni: mentre oggi i test riguarderanno un'azienda agricola di Terracina, giovedì le squadre della Asl torneranno di nuovo a Bella Farnia, mentre sabato e domenica il tendone sarà organizzato a Pontinia e martedì nel comune di Fondi. La situazione sembra ora sotto controllo ma l'allarme non è del tutto scongiurato perché, sebbene oltre mille persone abbiano aderito alle prime due giornate di screening, non si esclude che una grande fetta di irregolari sia rimasta fuori dai controlli. Allo stesso tempo non sembra esserci traccia dei circa 300 cittadini rientrati dall'India prima dell'ordinanza del ministro D'Amato che impone blocco dei voli e quarantena.

I DECESSI

Intanto, la curva del covid in provincia comincia ad abbassarsi: sono stati 59 i casi di ieri su 949 tamponi. Ma purtroppo si fa pesante il bilancio dei decessi. Dopo una tregua durata troppo poco si contano ancora cinque vittime del covid. Nelle scorse ore ha perso la vita anche una ragazza giovanissima di Latina di appena 27 anni, che soffriva di alcune patologie pregresse, anche molto gravi, che purtroppo non le hanno lasciato scampo. E' la vittima più giovane del Covid in provincia. Insieme a lei sono deceduti altri quattro pazienti che erano ricoverati al Goretti: uno di Terracina, due di Sabaudia e uno residente fuori provincia. Avevano 49, 66, 84 e 101 anni.

I CONTAGI

Per quanto riguarda invece la distribuzione dei contagi, nella città capoluogo se ne contano 13, 12 sono invece a Fondi, otto a Terracina, sette a Sermoneta, quattro a Sabaudia, tre nel comune di Aprilia, due a Campodimele, Cisterna, Pontinia, Priverno e Sezze, infine uno a Monte San Biagio e a San Felice. In calo anche i ricoveri: 32 a maggio (uno solo registrato ieri). I pazienti guariti nelle scorse ore sono stati 233.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA