Venerdì 5 Novembre 2021, 05:04 - Ultimo aggiornamento: 09:42

Quarantasette contagi in più fra i comuni pontini e ancora un picco che riguarda la città di Aprilia, che da sola nell'ultima settimana ha fatto registrare oltre 100 nuove positività, pari praticamente a un terzo del totale del territorio. Proprio nel comune del nord della provincia i casi riportati dalla Asl nella giornata di ieri sono stati 16 su 47, altri nove riguardano invece il comune di Latina, quattro quelli di Cori e Pontinia, tre positivi sono a Cisterna, due a Fondi, Sezze e Gaeta e infine uno soltanto a Formia, Itri, Roccagorga, Sabaudia e San Felice Circeo. Il bilancio dei primissimi giorni di novembre sale così ora a 122 contagi, ma il report della Asl non segnala nuovi decessi rispetto ai sei conteggiati nello scorso mese mentre c'è un solo ricovero ospedaliero nelle ultime 24 ore. Ottanta le notifiche di guarigioni e 1.140 le dosi di vaccino somministrate in provincia. Attenzione particolare al focolaio scoperto in una casa di riposo di Lenola, con sei anziani risultati contagiati dal covid per i quali l'azienda sanitaria ha attivato il monitoraggio dell'Uscar e l'eventuale somministrazione di anticorpi monoclonali per i pazienti sintomatici.

La struttura, come disposto dalla Asl e dal Comune, resta al momento chiusa per scongiurare il diffondersi del virus. Se la situazione resta al momento sotto controllo sul territorio, peggiora però nel Lazio dove ieri è stata superata abbondantemente quota 600 nuovi positivi. L'assessorato alla Sanità regionale ha infatti conteggiato complessivamente 664 casi su poco meno di 37mila test. Un dato che porta ora il rapporto tra positivi e tamponi a 1,7%, con un'incidenza particolare nella provincia di Roma che ha contato 472 casi, e i numeri alti di Frosinone, con 84 positivi. Sempre restando al Lazio, i decessi sono stati sei e 454 i pazienti guariti mentre aumentano ancora i ricoverati (10 in più nell'arco di 24 ore): sono 448 nei nosocomi della regione a cui si aggiungono 57 persone in terapia intensiva.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA