Giovedì 13 Gennaio 2022

Sono 13.554 le positività scoperte solo nei primi 12 giorni di gennaio, al ritmo di 1.100 casi al giorno di media. Ieri altri 1.312 contagi accertati su un totale di 6.400 test effettuati dall'azienda sanitaria e dalle farmacie. E altri cinque morti. A perdere la vita sono una donna di 92 anni di Aprilia vaccinata con doppia dose, un'altra di 88 anni originaria di Itri, una di 77 di Terracina, un'altra di 74 di Cisterna e infine un uomo di Latina di 89 anni. Per gli ultimi quattro pazienti non c'è traccia di vaccinazione sul sistema della Asl pontina. Sono dati ancora drammatici, che portano a 21 l'elenco delle vittime del covid registrate solo dall'inizio del 2022 su un totale di 718 decessi fra i residenti della provincia in due anni di pandemia. Undici sono stati invece i ricoveri all'ospedale di Latina (53 dall'inizio del mese), mentre per un altro paziente è stato disposto il trasferimento a Roma. Tornando ai numeri dei contagi, la città capoluogo ne ha contati ieri 311 sui 1.312 complessivi, 198 sono poi nel comune di Aprilia.

A questi si aggiungono 92 casi a Fondi, 81 a Terracina, 76 a Minturno e 74 a Formia, altri 53 a Sezze, 43 a Sabaudia, 41 a Sermoneta, 36 a Santi Cosma e Damiano, 32 a Cisterna, 32 a Sonnino, 31 nei territori di Pontinia e Priverno, 23 a Cori, 18 sull'isola di Ponza, 17 a San Felice, 16 a Gaeta e Itri, 13 a Roccagorga e altrettanti a Spigno Saturnia, 12 a Norma, otto rispettivamente a Lenola, Monte San Biagio e Sperlonga, sette a Castelforte e Maenza, quattro a Rocca Massima, tre a Bassiano, Prossedi e Roccasecca dei Volsci.

Nelle ultime 24 ore si salvano da contagi solo i comuni di Campodimele e Ventotene. Sono invece 92 le nuove guarigioni notificate dalla Asl pontina ed è sensibilmente cresciuto il dato delle vaccinazioni. Le somministrazioni infatti sono state, nelle scorse 24 ore, 7.229, con un netto aumento delle prime dosi che ammontano a 665, 893 seconde dosi e 5.761 booster. Come già rilevato nei giorni scorsi, la Omicron si conferma ormai dominante anche in provincia. Gli ultimi risultati dei sequenziamenti dello Spallanzani su 28 campioni hanno infatti accertato la variante in 23 casi e la Delta sui restanti cinque tamponi positivi analizzati. Ma al di là degli esiti di laboratorio la prova sta tutta nei numeri: nella settimana compresa tra i 5 e l'11 gennaio i nuovi positivi conteggiati dalla Asl sono stati 7.207, contro i 5.693 della rilevazione precedente e i 2.300 della settimana tra il 22 e il 28 dicembre. Nello stesso arco temporale preso come riferimento dall'azienda sanitaria si sono inoltre registrati 10 morti e 32 ricoveri, a fronte di appena 188 persone guarite dal virus. Il capoluogo tocca il suo record di 2.258 contagi, quasi 700 in più della settimana prima; Aprilia raggiunge quota 702, Terracina 633, Fondi 543, Formia 442, Sezze 286, Cisterna 252, Minturno 228, Pontinia 206, Sabaudia 198, Itri 185, Sermoneta 147, Gaeta 140, Cori 112.

