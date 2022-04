Giovedì 14 Aprile 2022, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 12:06

Torna a stabilizzarsi la curva del Covid in provincia di Latina dopo il crollo che si registra sempre il lunedì e il picco dei recuperi del martedì. Così i nuovi casi riportati nel bollettino della Asl di ieri, su 3.328 test, sono di nuovo sotto quota mille, 731 per la precisione, per un totale di 9.653 positivi registrati in questa prima parte del mese. C'è però ancora una vittima, la sesta dall'inizio di aprile: un paziente di 68 anni che era residente nel comune di Aprilia, non vaccinato. Per quanto la mappa del contagio, è ancora Latina che concentra il numero più elevato di contagi: 208 quelli accertati nelle scorse 24 ore. Segue poi la città di Aprilia che ne conta 141 mentre restano più contenuti i dati che arrivano dagli altri comuni della provincia pontina, tra cui spiccano i 41 casi di Formia, i 36 di Cisterna, i 30 di Sezze. Nessun ricovero è stato disposto all'ospedale Goretti ma due sono stati i pazienti per i quali si è reso necessario il trasferimento in altri nosocomi del Lazio. Uno sguardo agli ultimi numeri contenuti nel bollettino: 240 le guarigioni, solo 48 invece le nuove somministrazioni di vaccino, tutte alla popolazione over 12.

Anche nell'ultima settimana appena trascorsa, quella compresa tra il 30 marzo e il 5 aprile, si conferma una fase discendente della curva. Se nella rilevazione precedente i contagi in sette giorni erano stati 5.802, ora ammontano a 5.014, con un calo dunque pari al 13,58%. Raddoppiano però i decessi, che in questa prima settimana di aprile sono stati quattro e i ricoveri ospedalieri passano da 9 a 11 e sono 1.308 le guarigioni accertate dalla Asl. Un aggiornamento anche sulle scuole, dove si riflette il quadro generale registrato nella popolazione. Eliminate le quarantene delle classi, restano ancora in provincia 1.291 positivi, di cui 1.207 studenti e 84 tra docenti e collaboratori. Ma la settimana precedente il dato complessivo era decisamente più alto e contava 1.701 contagi. Nel dettaglio, la fascia ancora critica risulta quella degli studenti fra i 6 e i 14 anni che passa da 778 a 566 positivi. Nelle scuole dell'infanzia invece gli alunni contagiati passano da 368 a 291 e fra gli studenti tra i 14 e i 18 anni da 457 a 350. Laura Pesino

