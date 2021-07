Domenica 4 Luglio 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Nel primo sabato di luglio la provincia di Latina conta 5 nuovi contagi riportati sul bollettino della Asl su un totale di 355 tamponi. Due delle ultime positività sono state accertate nel comune di Aprilia, il resto nei territori di Cisterna, Formia e Terracina, mentre il capoluogo per il secondo giorno consecutivo non registra contagi. Tutti i tamponi risultati positivi verranno inviati ai laboratori di Roma per il sequenziamento, indispensabile per individuare la presenza di varianti. Sono quattro invece le giornate senza decessi, mentre si contano 126 cittadini guariti dal covid e un solo ricovero nelle scorse 24 ore. Arrivano dunque a otto i nuovi positivi registrati nei primi tre giorni di luglio in tutta la provincia, con il mese di giugno che si era chiuso con 365 casi complessivi (una media di circa 12 al giorno). L'andamento della curva sul territorio pontino segue quello del Lazio che, nonostante un lieve aumento nella giornata di ieri, si mantiene da molti giorni stabilmente sotto i 100 contagi. Ieri sono stati 85 su quasi 26mila test, con un calo ulteriore di ricoveri in area non critica (-7 per un totale di 155 pazienti ricoverati) e in terapia intensiva (-2 per un totale di 40 posti letto occupati in tutta la regione). Un ultimo sguardo alla campagna vaccinale, che nelle scorse 24 ore ha contato 4.042 nuove somministrazioni negli hub pontini e quasi 400mila dosi inoculate dall'inizio della campagna vaccinale ad oggi. Tra queste, le 150 dosi Johnson & Johnson somministrate nel Vax Tour, la campagna vaccinale itinerante, che ha fatto tappa venerdì a Sabaudia replicando il successo anche nella giornata di ieri. Il 90% dei vaccini monodose sono stati somministrati a cittadini di nazionalità indiana, che hanno potuto approfittare della presenza del camper della Asl senza necessità di prenotazione. Il risultato raggiunto ha spinto il sindaco Giada Gervasi a chiedere all'Asl di integrare il calendario della campagna itinerante inserendo fasce orarie che consentano anche ai lavoratori di partecipare.

Laura Pesino

