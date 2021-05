11 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Latina in controtendenza rispetto al resto del Lazio. Mentre la sola Capitale registra 370 nuovi casi e nelle altre province i contagi sono ormai in caduta libera (Frosinone con 27 positivi, Viterbo con 20, Rieti quattro e la provincia di Roma con 151 casi) il territorio pontino conta ancora 108 positivi su poco più di 600 tamponi processati, con 1.101 contagi accertati nei primi 10 giorni di maggio. Il confronto con il mese precedente mostra comunque un calo della curva (al 10 aprile i contagi erano infatti già più di 1.600) ma ancora troppo contenuto per far tirare un sospiro di sollievo e iniziare la stagione estiva con meno preoccupazioni. La media in provincia continua infatti ad essere di 110 contagi giornalieri. I nuovi positivi nelle ultime 24 ore sono stati accertati in 20 comuni, con il dato più alto nella città capoluogo che ne conta 21, seguita da Aprilia che ne registra invece 15. A Terracina ci sono poi 14 contagi, ancora nove nel comune di Sezze, otto a Sabaudia, sette nei centri di Fondi e Cisterna, cinque a Formia, altri quattro a Pontinia, tre a Gaeta, Priverno e Sermoneta, due a Cori e infine uno rispettivamente a Campodimele, Maenza, Monte San Biagio, Roccagorga, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino. La Asl pontina aveva più volte sottolineato che i tamponi mirati portano a scoprire un numero più elevato di casi, ma resta il fatto che ad oggi la curva non è scesa in modo significativo. A diminuire sensibilmente sono invece i ricoveri, che nelle scorse 24 ore sono stati altri quattro, per un totale di 58 in 10 giorni a fronte degli oltre 100 dei primi 10 giorni di aprile. I guariti invece sono 149 in più, complessivamente 1.483 nel mese corrente, mentre il bollettino non riporta nuove vittime di covid che a maggio restano dunque 14. Sono invece 2323 le dosi di siero somministrate rispetto a domenica, per un ammontare complessivo di oltre 164mila cittadini che hanno ricevuto almeno una dose e circa 53mila persone che hanno completato il ciclo vaccinale. In provincia resta alta la guardia sulle varianti e sui contagi all'interno della comunità indiana e non si ferma la campagna di screening nei comuni del territorio. Mentre il monitoraggio effettuato sabato dalla Asl sulla comunità di Pontinia ha portato ad accertare 10 positivi all'esito del molecolare su 276 test, si prepara per oggi un altro importante screening nella città di Fondi dove si conta di eseguire almeno 500 test tra i braccianti stranieri. Giovedì sarà poi la volta di San Felice Circeo, a Borgo Montenero in particolare, mentre la prossima settimana sono in programma i test nel comune di Aprilia (nella giornata di lunedì) e Latina (giovedì 20 maggio). Fino a questo momento appare scongiurata la circolazione della variante indiana ma il pericolo non è del tutto scampato perché una grande fetta di cittadini indiani irregolari non si è presentata alle campagne organizzate dalla Asl e tuttora non esistono elenchi, in possesso delle istituzioni pontine, dei cittadini approdati sul territorio con voli dall'India nei giorni precedenti all'ordinanza del ministro Speranza. Si tratta di persone a tutti gli effetti irreperibili.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA