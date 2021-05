13 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Contagi in risalita sul territorio pontino, passati da 31 a 99, e un bilancio ancora pesantissimo di vittime. Sono cinque i decessi riportati dalla Asl nell'ultimo bollettino, che coinvolgono i comuni di Latina, Aprilia, Pontinia, Priverno e Sezze, facendo salire a 20 il conto dei morti dall'inizio del mese ad oggi. Analizzando invece la distribuzione dei nuovi positivi, gli unici numeri a doppia cifra sono quelli di Latina, con 22 contagi, e Fondi che registra 19, altri otto casi sono stati invece accertati a Terracina, sette a Cisterna, cinque a Formia e a Maenza, quattro rispettivamente ad Aprilia, Gaeta, Monte San Biagio e Sabaudia, tre a Itri, Pontinia e Sonnino, due a Castelforte, Lenol e Sezze, uno infine a Minturno e Sperlonga. Il bilancio dei primi 12 giorni di maggio sale a 1.231, evidenziando comunque un sensibile calo rispetto ai 1.873 contagi che erano stati accertati nello stesso arco temporale del mese passato. Scende anche la curva dei ricoveri ospedalieri, che sono stati solo due nelle ultime 24 ore e 71 durante questo mese, mentre aumentano le notifiche delle guarigioni arrivando a 332 in un solo giorno e a oltre 2mila da maggio.

La flessione della curva è evidente anche dall'analisi dei dati settimanali: il periodo compreso tra il 21 e il 27 aprile si era chiuso registrando 1.031 positivi, quello tra il 28 aprile e il 4 maggio a 854, l'ultima settimana fino all'11 maggio ne conta invece 735, con l'unico picco di venerdì scorso quando si è arrivati a quota 182. I contagi dunque oscillano intorno alla soglia dei 100 e anche i ricoveri appaiono praticamente dimezzati: 37 rispetto ai 67 del periodo precedente e ai 74 della settimana prima. Il dato dei pazienti guariti invece schizza da 853 a 1.289. E così quello delle vaccinazioni, passate in una settimana da 18.627 a 24.378, con il record di 4.267 somministrazioni raggiunto il 7 maggio. L'auspicio è che la curva continui la sua discesa anche nei prossimi giorni, ma intanto l'azienda sanitaria e le istituzioni pontine continuano a monitorare con particolare attenzione la circolazione del virus all'interno delle comunità indiane.

La scoperta della variante indiana in un cittadino residente a Bella Farnia, risultato positivo al Covid nel primo screening dello scorso 29 aprile e da allora alloggiato nella struttura di Cerasella, ha creato nuovo allarme e portato la Asl a riprogrammare tutti gli screening previsti nei comuni pontini. Oggi dunque, a partire dalle 12, si torna di nuovo nella frazione di Sabaudia contando di riuscire a sottoporre a tampone tutti gli indiani arrivati in zona prima del blocco dei voli dall'India, di cui sono stati forniti i primi elenchi alle autorità sanitarie. Sul territorio si cerca insomma il caso zero da cui è partito il contagio della variante indiana, cercando di tracciare tutti i contatti avuti dall'uomo prima dell'accertamento della positività. Lo screening che era programmato per oggi a Borgo Montenero, frazione di San Felice, è stato spostato a lunedì prossimo, giovedì 20 resta confermato al momento l'appuntamento di Latina mentre la data di Aprilia è slittata e ancora in via di definizione.

Laura Pesino

