Lunedì 8 Novembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Novantacinque i nuovi casi di contagio riscontrati ieri dalla Asl, dopo che martedì ne erano stati rilevati 100. In totale negli ultimi sette giorni i casi rilevati in terra pontina sono stati 356 tra il primo e il sette novembre. Per dare la misura del peggioramento della situazione nella settimana precedente i casi erano stati 323, con un aumento pari al 10,21 per cento. Ma se andiamo ai sette giorni ancora precedenti il confronto assume una dimensione che preoccupa: tra il 18 e il 24 ottobre i casi erano stati 277 e dunque in quindici giorni i contagi sono saliti del 28,5% su base settimanale.

Anche ieri Aprilia e Latina sono state le città con il maggior numero di nuovi casi. Aprilia ne ha avuti 29 e il capoluogo 22, insieme sono più della metà dei casi giornalieri. L'incremento continua ad essere dovuto, stando agli esperti, al numero dei tamponi che vengono effettuati. Quasi seicento i tamponi eseguiti (595) a cui vanno sommati altri 323 tamponi rapidi. Quindi ogni dieci tamponi una persona è risultata positiva.

Sale purtroppo anche il numero dei decessi. La vittima, residente in provincia, è una donna di 57 anni che era ricoverata all'Istituto Clinico Casalpalocco e che aveva altre patologie ma che, soprattutto, non si era sottoposta al vaccino (anche se non si sa se non aveva potuto vista la sua situazione di salute o se aveva scelto autonomamente di non farlo). E' il secondo decesso a novembre. I numeri di Latina sono in linea con quelli regionali. Nei 33 comuni pontini il numero di positivi è cresciuto di 321 unità passando da 39051 a 39372. La situazione peggiore è quella di Aprilia che viaggia al numero di 100 casi a settimana e dunque con una incidenza di contagi degna delle peggiori città italiane (166 casi per 100 mila abitanti). Latina è poco sopra la metà di questi numeri.

I sanitari del Dipartimento di prevenzione della Asl guidati da Antonio Sabatucci nel tracciare i nuovi casi stanno rilevando quattro diverse modalità di contagio. La principale è quella familiare, seguita da quella dei festeggiamenti, dell'ambiente lavorativo, della scuola e delle strutture sanitarie. Ad esempio ieri ventuno contagi sono riconducibili all'ambiente familiare, 4 in una struttura sanitaria, ben 13 durante una festa, tre al lavoro e uno solo a scuola. Ci sono tre casi isolati. In tutto 32 casi, quindi resta il problema già segnalato dalla Asl della difficoltà di ottenere dai positivi risposte utili a tracciare i contatti.

Vittorio Buongiorno

