24 Maggio 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Sono 45 i nuovi casi di contagio al coronavirus in provincia di Latina. Il bollettino Asl di oggi, 23 maggio, è identico a quello di ieri, stesso identico numero di nuovi casi (45) e nessuna vittima per l'undicesimo giorno consecutivo. I contagi per tutta la settimana sono rimasti tra i quaranta e in cinquanta casi, tranne un giorno, giovedì, quando solo saliti a 73 nuovi positivi. Si chiude così una settimana con il più basso numero di contagi dall'inizio della seconda ondata, dallo scorso ottobre: appena 318 nuovi casi a fronte di 1381 pazienti guariti. Crollati anche i ricoveri: venti nell'ultima settimana (nella precedente erano stati 37), anche se il dato peggiore è stato proprio quello di ieri con sei persone ricoverate al Goretti. E' l'effetto vaccino: ben 23.920 le dosi somministrate negli ultimi sette giorni. Ieri, domenica però appena 1691 le soministrazioni (contro le 427 di sabato, record settimanale). Ad oggi sono 67.061 le persone vaccinate con entrambe le dosi, metre sono in totale 210 mila le somministrazioni.

Tornando ai contagi il capoluogo, ormai stabilmente, non è il cetro con più nuovi casi. Ieri è stata Aprilia la città con più contagi (11), seguita da Cisterna (6), Latina (5) e Terracina (4). Crollati i casi a Fondi (1) e Sabaudia (2) che erano stati tra i comuni più colpiti ancvhe in relazione agli screening sulla comunità indiana.

Resta però alto il numero dei contagi pontini se confrontato a quello della altre province del Lazio. Ieri a Frosinone appena 13 i casi, 29 a Viterbo e solo 3 a Rieti. Quindi dei 93 casi totali delle quattro province quelli riscontrati a Latina sono la metà.

Tornando alle vaccinazioni da oggi sono attive le prenotazioni nelle farmacie che vanno comunque fatte attraverso il portale regionale per il vaccino J&J.

© RIPRODUZIONE RISERVATA