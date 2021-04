6 Aprile 2021

(Lettura 2 minuti)







LA SITUAZIONE

Dal primo aprile è stato un crescendo. Dai centouno nuovi casi di contagio al coronavirus di inizio mese ai 218 di ieri riscontrati dalla Asl di Latina. Da tre giorni i nuovi positivi viaggiano intorno a quota 200, domenica erano stati 204, sabato 194. Tanti. Troppi.

I NUMERI

Ad aprile siamo già a 836 nuovi casi. Negli stessi giorni di marzo erano stati 650. E questo nonostante l'aggravamento delle restrizioni impeste dal governo nel mese di marzo con due settimane di lockdown. E' vero che la settimana che si è chiusa con il giorno di Pasqua ha fatto registrare meno casi di quella precedente ((888 contro 1144) ma va tenuto conto che per diversi giorni mancavano i reagenti ed è stato necessario ridurre il numero dei tamponi processati cosa che ha fatto calare il numero dei contagiati.

I RICOVERI

A confermare che il momento è critico, per non dire preoccupante, anche la pressione sul Santa Maria Goretti: ieri il bollettino Asl ha comunicato 10 ricoveri nelle ultime 24 ore, ma il giorno prima erano stati 36, e dal 28 marzo (giorno in cui la Asl ha inserito questo dato nel bollettino quotidiano) sono stati addirittura 151, una media di quasi 17 ricoveri al giorno. Ecco perché l'Azienda sanitaria ha velocemente liberato il tendone dei vaccini Pfizer per ripristinare 24 posti letto covid per far fronte all'emergenza.

LA MAPPA

Anche ieri il dato peggiore è stato quello del capoluogo, 50 nuovi contagiati nelle ultime 24 ore. Seguono Aprilia (20), Cisterna (19), Formia (11), Fondi (16) e Sezze(16), Pontinia (14), Sonnino (13) Terracina (12). Prepoccupa Sabaudia per un cluster tra i braccianti. Domenica riscontrati 15 nuovi casi, ieri altri 8.

LE VITTIME

Ieri altri due morti, a Sonnino e a Priverno. Avevano 75 e 84 anni. Ad Aprile ci sono stati già dieci decessi per covid. Nei primi cinque giorni di marzo erano stati 9. Da inizio marzo le persone uccise dal coronavirus sono state 59. Anche in questo caso tante, troppe, proprio come i contagi. Lo sanno bene medici e infermieri del Goretti che da settimane stanno rivivendo l'incubo dei momenti peggiori della prima e della seconda ondata, con i posti letto covid tutti occupati, le terapie intensive piene, e la drammatica necessità di dover dare risposte a tutti i pazienti in gravi condizioni.

IL CONFRONTO

Ieri nelle province del Lazio (a parte Roma) sono stati registrati 356 casi. Facile vedere che il 60% dei casi è stato riscontrato in terra pontina. A Frosinone i casi sono stati appena 66, a Viterbo 56, a Rieti solamente 16. Quanto ai decessi, a fronte dei due morti per Covid a Latina, a Frosinone le vittime sono state 5 nelle ultime 24 ore, a Viterbo tre, e a Rieti uno.

Vittorio Buongiorno

© RIPRODUZIONE RISERVATA