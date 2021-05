19 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Casi in picchiata nel territorio pontino e per il sesto giorno consecutivo non si registrano nuove vittime del covid. Su 604 tamponi effettuati i nuovi positivi sono solo 15. Per ritrovare un dato così basso bisogna tornare alla fine di settembre, a ben otto mesi fa. Nel dettaglio, sono otto i comuni coinvolti: un terzo dei casi è stato accertato nel comune di Fondi, tre invece a Minturno, due a Cisterna e uno soltanto a Latina, insieme a Formia, Gaeta, Pontinia e Terracina. Nel mese di maggio si arriva così a 1.602 contagi complessivi, con una media giornaliera di 89 positivi contro i 144 di aprile. Una curiosità: esattamente un anno fa, il 18 maggio del 2020, il primo giorno in cui bar e ristoranti rialzavano le saracinesche per accogliere di nuovo i clienti dopo il lungo lockdown, la provincia di Latina segnava solo tre nuovi casi di covid e le persone che in quel momento erano ancora positive erano complessivamente 101.

Oggi si spera di arrivare presto a quel punto, ma la guardia resta ancora alta e il pericolo, soprattutto con la circolazione delle varianti, non può considerarsi scampato. Va detto che nell'ultima settimana i casi erano stati 546, duecento in meno di quella precedente, e nei primi due giorni di questa i contagi sono stati appena 63, una drastica riduzione.

Anche ieri nessuna vittima, per il quinto giorno consecutivo (anche se ancora non è stato certificato dal bollettino Asl il decesso dell'arbitro di Sermoneta). Le vittime del virus a maggio restano 20 mentre le notifiche di guarigione sono 276. Le vittime del virus nel mese di maggio restano ferme e 20 mentre le notifiche di guarigione sono 276 e le dosi di vaccino somministrate 2.871. I ricoveri sono stati quattro in più nelle scorse 24 ore per un totale di 96 dal 1 maggio ad oggi, un decremento che ha di fatto allentato la pressione sull'ospedale e consentito al Goretti di avviare il processo di riconversione dei reparti covid come ha spiegato la nuova manager Asl, Silvia Cavalli.

Laura Pesino

