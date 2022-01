Domenica 2 Gennaio 2022, 05:01

Per vedere di nuovo in campo il Latina bisognerà aspettare almeno un paio di settimane. La Lega Pro ha infatti deciso di rinviare interamente la seconda giornata di ritorno, prevista per l'8 e il 9 gennaio, a causa dell'emergenza Covid. Le partite verranno recuperate il prossimo 2 febbraio, come comunicato dalla stessa federazione attraverso una nota ufficiale. Una decisione presa dopo i tantissimi casi di positività che hanno falcidiato le squadre di Serie C negli ultimi giorni: i casi più eclatanti hanno riguardato Triestina e Imolese, che tra le loro fila hanno registrato rispettivamente 20 e 18 casi di Covid. Ma anche lo stesso Latina, che avrebbe dovuto giocare domenica 9 in casa della Paganese, lamenta problemi in tal senso. Alla ripresa degli allenamenti, in programma domani mattina alle 10 presso lo stadio Bartolani di Cisterna, non si uniranno al gruppo squadra tre giocatori che, nei controlli eseguiti prima di unirsi con i compagni, sono risultati positivi al Covid19 e dovranno quindi osservare il previsto periodo di isolamento prima di riprendere gli allenamenti.

PREOCCUPAZIONE

La decisione di rimandare la prima giornata del 2022 è stata spiegata dal presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, attraverso i profili social: «Ho riflettuto a lungo, ci troviamo in una situazione di incertezza a causa dei contagi da pandemia. Siamo consapevoli del ruolo sociale che rappresenta il calcio. Guardiamo, con estrema attenzione, alle misure che il governo Draghi ha preso e sta per prendere per fronteggiare la quarta ondata della pandemia in Italia e ne condividiamo l'impostazione. Preoccupa l'aumento esponenziale, giorno dopo giorno, del numero dei contagiati. Rinviare una giornata di campionato determina certamente disagi e crea problemi sul come e quando recuperare, ma, usando intelligenza ed esperienza, saremo in grado di trovare la soluzione. La situazione epidemiologica - prosegue il presidente - unita alla previsione che i prossimi giorni saranno caratterizzati da un aumento di casi, fa crescere la preoccupazione e consiglia il rinvio; entro il 10 di gennaio 2022 il Governo, con la guida della autorità sanitarie, emanerà nuove disposizioni in materia di prevenzione e tutela della salute e ciò renderà le norme da applicare ancora più chiare».

SOLLIEVO

Intanto arrivano buone notizie relativamente alle condizioni del presidente del Latina Calcio 1932 Antonio Terracciano. Il massimo dirigente nerazzurro ha trascorso il capodanno in famiglia dopo essere stato dimesso dall'ospedale Santa Maria Goretti di Latina dove è stato ricoverato nei giorni scorsi per un malore. Terracciano osserverà un breve periodo di riposo prima di tornare alle sue abituali attività.

