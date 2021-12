Domenica 19 Dicembre 2021, 05:03

LA SITUAZIONE

C'è un nuovo boom di contagi in provincia di Latina, dove la curva ieri ha di nuovo superato il muro dei 300 casi. Su un totale di 1870 sono stati per la precisione 327 i positivi accertati fra i residenti del territorio, dopo il picco dei 375 dei giorni scorsi. Un dato ancora molto elevato che porta a sfiorare già i 3mila contagi (sono per la precisione 2.979) dall'inizio di dicembre e che purtroppo fa temere un rapido cambio di scenario rispetto all'andamento della pandemia. Il covid continua a correre velocemente soprattutto nel comune di Latina, che ieri contava altri 102 casi sotto la spinta dell'onda che sta travolgendo soprattutto le scuole e di conseguenza le famiglie degli studenti. Proprio ieri nel capoluogo è arrivato un avviso del Comune che ha segnalato contagi anche fra i dipendenti dell'ufficio anagrafe e dunque disposto la sospensione del servizio carte di identità di via Ezio da lunedì 20 al 24 dicembre, con la riapertura al pubblico prevista regolarmente dopo le festività, il 27 dicembre.

I COMUNI

Una situazione simile dal punto di vista della diffusione del virus riguarda anche la città di Aprilia, dove i positivi scoperti sono stati ieri 87 (37 dei quali per contatti familiari). Segue il comune Cisterna con 332, Priverno con 20, Sezze con 17 e Terracina con 16. Altri 12 casi sono a Sabaudia, 10 a Fondi, sette a Pontinia, cinque a Gaeta e Minturno , quattro a Sermoneta, tre a Formia, due a Cori, Itri e Roccagorga, uno infine a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Santi Cosma e Damiano e Ventotene. Nessun nuovo decesso è stato segnalato rispetto ai 14 registrati dall'inizio del mese e ai 685 totali, ma non ci sono neppure nuove notifiche di guarigione. Sono invece sei i ricoveri all'ospedale Goretti di Latina a cui si aggiungono due pazienti trasferiti a Roma. Attualmente 4.751 cittadini pontini sono positivi al covid e si trovano invece in sorveglianza a domicilio, mentre i casi trattati dall'inizio della pandemia sono 44.597. Il bollettino della Asl riporta poi i numeri delle vaccinazioni, che continuano ad essere costanti: 4.815, di cui l'82% rappresentato da terze dosi (3.964), il 6% da prime dosi (294, comprese quelle della campagna pediatrica), l'11,5% da seconde (557).

OPEN DAY

Oggi intanto è in programma un nuovo open day Natale sicuro, con due hub disponibili anche in provincia, l'Icot di Latina e la clinica di Aprilia, ai quali si potrà accedere sempre effettuando la prenotazione sul portale regionale. La situazione comunque peggiora giorno dopo giorno in tutto il resto del Lazio. Ieri la Regione ha segnalato infatti 2.409 contagi, 288 in più rispetto al giorno prima a fronte di oltre 64mila test effettuati, con sei decessi 854 nuove guarigioni. Il rapporto tra positivi e tamponi scende al 3,7% e restano più o meno stabili i ricoveri: 832 quelli nei reparti ordinari degli ospedali del Lazio, 112 quelli in terapia intensiva. Con l'eccezione della provincia di Roma, che da sola conta 1.766 nuovi casi, è la provincia pontina, tra le altre quattro del Lazio, a registrare i numeri più elevati.

