16 Marzo 2021









LA SITUAZIONE

Balzo in avanti dei contagi sul territorio pontino, passato nell'arco di 24 ore dagli 86 casi di domenica ai 143 di ieri distribuiti in 23 comuni. La situazione torna quella dei mesi passati, con le ambulanze in attesa fuori al pronto soccorso e l'ospedale di Latina che si riorganizza ancora una volta per fare posto ai malati covid. Solo un mese fa alcuni reparti del Goretti erano tornati alle loro originarie funzioni accogliendo dunque pazienti con altre patologie. Fino a qualche giorno fa i posti letto destinati ai contagiati erano 134, ma ora si torna nella fase acuta dell'emergenza, verso uno scenario 4, che permette di recuperare altri posti letto covid riconvertendo alcuni reparti fino a un totale di 176.

VARIANTE NELLE SCUOLE

Proprio ieri intanto, nel primo giorno di zona rossa e all'indomani dell'ultimo fine settimana in giallo in cui non sono mancate situazioni di assembramento, prefettura e Asl si sono riunite di nuovo per fare il punto, anche alla luce degli ultimi referti arrivati dall'istituto Spallanzani che confermano i sospetti del dipartimento di prevenzione: i quattro campioni degli studenti del Liceo Manzoni di Latina sono positivi alla variante inglese. Per il gran numero di contagi registrati all'interno della scuola l'azienda sanitaria aveva appunto inviato al laboratorio alcuni campioni casuali affinché fossero sottoposti al sequenziamento del virus. L'accertamento non ha però cambiato le strategie di contenimento disposte dalla Asl, che aveva già fatto scattare il protocollo previsto nei casi di variante: tampone molecolare a tutti i contatti dei positivi e quarantena di 14 giorni anziché 10. Nonostante da ieri gli studenti siano tornati in didattica a distanza, le scuole continuano ad essere attentamente monitorate perché i casi di positività aumentano da nord a sud della provincia.

IL CASO DI APRILIA

Un particolare caso riguarda l'istituto comprensivo nella zona Leda di Aprilia: a fronte di un elevato numero di alunni e docenti contagiati nelle scorse settimane, che ha messo in allarme per la velocità di diffusione le autorità sanitarie, la Asl di Latina aveva deciso di procedere con una verifica a largo raggio, tanto da aver prenotato 280 tamponi in due giorni, esclusivamente dedicati alla popolazione scolastica delle diverse classi coinvolte. Si sono presentati al drive-in solo in 16 nell'arco di 48 ore. Un fallimento per l'attività di prevenzione e per la campagna di contenimento del covid che impegna ogni giorno una parte consistente delle risorse dell'azienda sanitaria.

IL BOLLETTINO DELLA ASL

Per quanto riguarda i numeri, su 143 nuovi contagi registrati su un totale di oltre 800 test, 29 casi riguardano la città di Latina, 21 quella di Fondi, 13 sono invece a Terracina, altri 11 a Cisterna. Nove sono invece i nuovi positivi a Pontinia, otto a Priverno, sette nei comuni di Aprilia e Formia, sei a Sabaudia, cinque a Cori e a Sezze, quattro a Sermoneta e Sonnino, tre a San Felice, due a Prossedi e altrettanti a Roccagorga, uno infine a Bassiano, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga. Al conto si aggiunge un altro decesso, quello di un paziente di Terracina di 73 anni, morto in ospedale senza nessuna patologia pregressa degna di nota, che porta a 434 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia nella provincia di Latina e a 23 persone decedute dal primo marzo. Nei primi 15 giorni del mese sono 1.912 i contagi complessivi.

Laura Pesino

