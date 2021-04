4 Aprile 2021

(Lettura 3 minuti)







LA SITUAZIONE

Dopo alcuni giorni di relativa stabilità la curva del covid torna a registrare una brusca salita: da 119 casi di venerdì si passa ai 194 della giornata di ieri, un dato cresciuto anche in conseguenza del numero di tamponi tornato ora a regime (sono stati ieri 1.260) dopo alcuni giorni in cui si erano verificati problemi nell'approvvigionamento dei reagenti. Al conto si aggiungono purtroppo anche 20 ricoveri e un decesso.

LA MAPPA

Quasi un quarto dei nuovi contagi riguarda la sola città di Latina: sono 55 nelle ultime 24 ore, con focolai prevalentemente riconducibili a contatti familiari ed amicali che continuano a diffondersi a macchia d'olio nel comune. Nei primi tre giorni del mese il capoluogo ha già raggiunto quota 100 nuovi positivi, mentre aveva chiuso il mese scorso con un totale di 813. A seguire, sono stati accertati altri 22 casi ad Aprilia, 13 rispettivamente nei comuni di Fondi, Formia e Sezze, 11 a Terracina, 10 a Cisterna, nove a Pontinia, otto a Sabaudia, sette a Monte San Biagio, sei a Cori, cinque a Minturno, quattro a Itri e Spigno Saturnia, due a Bassiano, Gaeta, Priverno e Sermoneta, uno infine a Maenza, Rocca Massima e Santi Cosma e Damiano. Aprile è cominciato solo da tre giorni e i contagi in provincia sono già 414. Il quadro è chiaro: ci si avvicina pericolosamente al picco di questa terza ondata, che vedrà probabilmente salire ancora nei prossimi giorni il numero di contagi e quello dei ricoveri in un ospedale che è già quasi al massimo della sua capacità

Oggi su oltre 16 mila tamponi nel Lazio (+740) e oltre 23 mila antigenici per un totale di oltre 39 mila test, si registrano 1.631 casi positivi (-287), 27 i decessi (-16) e 793 i guariti.

LA VARIANTE

A questo allarme si aggiunge quello delle varianti, con l'inglese ormai considerata prevalente in molte zone del territorio e ora la mutazione brasiliana del covid accertata due giorni fa dal laboratorio dello Spallanzani in una donna di 90 anni residente a Fondi, di cui la Asl ha già provveduto ad isolare tutti i contatti. Oltre al pericolo dato dalle varianti, alcune più contagiose altre più aggressive o resistenti ai vaccini, si sta poi monitorando la situazione delle comunità di indiani della provincia, in particolare quelle che gravitano nei comuni di Pontinia, Terracina, Fondi e Sabaudia, dove si stanno registrando alcuni focolai e dove nei giorni scorsi è morto un bracciante di 48 anni che era rimasto contagiato.

I DECESSI

L'ultima vittima riportata nel bollettino della Asl, la sesta di aprile e la numero 466 dall'inizio della pandemia, è un paziente di 82 anni che era residente a Sonnino. Sono invece solo 58 nelle ultime 24 ore le nuove guarigioni, mentre continua a salire la pressione sull'ospedale Goretti che continua ad accogliere pazienti sempre più gravi e con una media di età sempre più bassa. Non va meglio nel Lazio, dove aumentano ancora i ricoveri e le terapie intensive, arrivati rispettivamente a 3.077 e a 392, mentre si registra un lieve calo dei casi di positività che sono 1.631 su 16mila tamponi e 23mila test antigenici. Nelle giornate di festività di oggi e domani si resta ancora in zona rossa con controlli delle forze dell'ordine che si preannunciano capillari da nord a sud del territorio, mentre da martedì 6 si torna ufficialmente in arancione.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA