18 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Casi ancora più o meno stabili in provincia di Latina, che continuano ad oscillare, salvo alcuni picchi improvvisi e cali dovuti a una diminuzione del numero di tamponi, tra i 100 e i 150 positivi giornalieri. Nell'ultimo bollettino della Asl di ieri sono 140 distribuiti in 22 diversi comuni, con sole 88 guarigioni. Ma sono purtroppo ancora quattro i decessi, lo stesso numero del giorno precedente. Dando uno sguardo nel dettaglio ai casi, è il comune di Fondi che registra il numero maggiore di nuovi positivi: ben 23 nelle ultime 24 ore, altri 19 sono stati invece accertati ad Aprilia, 17 nelle città di Aprilia e Terracina, nove invece quelli nel comune di Cori, otto a Pontinia, sette a Cisterna e Formia, quattro a Sermoneta, Sezze e Sperlonga, tre a Monte San Biagio e Priverno, due a Bassiano, Castelforte, Gaeta, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino, uno nei comuni di Lenola, Minturno e Sabaudia. Sul territorio comincia in particolare a destare preoccupazione il comune di Cori, con un cluster all'interno di una scuola e in generale i nuovi positivi che aumentano sensibilmente rispetto alla popolazione residente. Un primo screening è stato effettuato in questi giorni sul territorio e probabilmente entro oggi arriveranno i risultati che aiuteranno ad inquadrare meglio l'evolversi delle condizioni.

Complessivamente in provincia, si arriva comunque a 2.168 contagi nel solo mese di marzo, mentre aumentano i ricoveri e purtroppo anche i decessi. A perdere la vita tre donne e un uomo, di 74, 80, 82 e 91 anni, residenti ad Aprilia, Cori, Latina e Sabaudia. Un conto che arriva ormai a 31 vittime nei 17 giorni del mese di marzo, a 442 dall'inizio della pandemia. Il quadro resta sotto controllo solo grazie all'enorme lavoro di tracciamento portato avanti ogni giorno dal personale del Dipartimento di prevenzione della Asl, ma la situazione peggiora inevitabilmente dal punto dei vista dei ricoveri e resta inoltre il rischio che le varianti diventino prevalenti. Proprio questo del resto è il sospetto che riguarda i quattro contagi tra operatori della Asl che erano già stati vaccinati con entrambe le dosi del siero Pfizer. A questi se ne aggiunge ora un altro, di Terracina, registrato nelle ultime ore e del tutto asintomatico come gli altri. Tutti i campioni sono stati inviati allo Spallanzani e il Seresmi cercherà di chiarire se sia stata una mutazione del virus a determinare il contagio nonostante la protezione del siero. L'immunità, del resto, come è stato sempre detto, non è del 100% ma questo, come ha ribadito nei giorni scorsi l'azienda sanitaria, non deve indurre a mettere in discussione l'efficacia dell'attività di vaccinazione.

Intanto, la campagna vaccinale ha subito una brusca battuta d'arresto a causa della sospensione delle somministrazioni con Astrazeneca ma l'assessorato del Lazio è pronto a riprendere non appena ci sarà il via libera dell'Aifa: «Il piano spiega Alessio D'Amato prevede di riprogrammare in automatico gli utenti con un preavviso di 48 ore presso gli stessi siti vaccinali, completando il percorso di recupero in una settimana. Il cittadino riceverà un sms con la data, l'orario e il luogo della vaccinazione, che è lo stesso dove si è prenotato».

Laura Pesino

