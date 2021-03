30 Marzo 2021

LA SITUAZIONE

Contagi in calo, ma solo in apparenza. Il dato in realtà, come spesso accade all'inizio di una nuova settimana, è viziato da un numero inferiore di tamponi effettuati, appena 500 rispetto ai circa mille quotidiani, che hanno portato ad accertare 79 positivi distribuiti in 15 comuni della provincia. A crescere sono però ancora i ricoveri: altri 12 pazienti nelle scorse 24 ore hanno avuto necessità di cure da parte da sanitari per le conseguenze gravi del covid. Di questi, 10 sono nei reparti del Goretti di Latina, altri due si trovano invece al Dono Svizzero di Formia. Un numero che va ad aggiungersi ai 16 di domenica e agli otto della giornata di sabato per un totale di 36 ricoveri negli ultimi tre giorni. Nessun decesso si è però registrato nella giornata di ieri, con il bilancio totale di marzo che resta dunque fermo a 45, mentre il dato complessivo dall'inizio della pandemia è di 456.

Restando ancora ai numeri, sono Aprilia e Fondi, con 15 casi ciascuna, le città che registrano i maggiori positivi. Sono stati poi accertati 11 contagi nel capoluogo, che da una settimana contava oltre 40 malati di covid ogni giorno, 10 a Terracina, altri sei a Priverno, cinque a San Felice Circeo, tre a Pontinia e nel comune di Sezze, due a Cisterna, Minturno e Monte San Biagio, uno a Sabaudia, Sermoneta e Sonnino. Al 29 di marzo si arriva dunque a 4.186 cittadini positivi, un bel salto rispetto ai 2.820 contagi dell'intero mese di febbraio. Intanto ieri la nuova direttrice generale della Asl di Latina, Silvia Cavalli, ha riunito i sindaci pontini per una prima occasione di conoscenza e confronto e per fare il punto della situazione sull'emergenza covid e sulle vaccinazioni. E' stata dunque l'occasione per presentare il piano vaccinale e per pianificare, con l'arrivo delle ulteriori dosi di Pfizer che saranno distribuite ai medici di medicina generale, le somministrazioni ai pazienti che appartengono alle categorie fragili. La nuova dg ha poi annunciato che nei prossimi giorni saranno avviate nel Lazio e anche in provincia le prenotazioni per altre fasce di età, partendo da quella 67-66 anni, mentre procedono già speditamente quelle per i 68-69enni iniziate sabato scorso e quelle degli ultra 70enni. Con l'invio di nuove dosi aumenteranno anche i punti vaccinali, con particolare riferimento al potenziamento del sud pontino. Intanto, per quanto riguarda le somministrazioni, la Asl di Latina ha effettuato ieri all'incirca 1500 vaccinazioni su un totale che è ora arrivato a 65.800 circa. Il Lazio invece sfiora la quota di un milione di dosi. Per quanto riguarda l'intera regione, i contagi sono stati 1.403, in netto calo rispetto a domenica ma anche in questo caso a fronte di un numero inferiore di test (ne sono stati effettuati meno della metà di quelli ordinari). I decessi sono ancora 45 nelle ultime 24 ore e 1.561 i pazienti guariti.

Laura Pesino

© RIPRODUZIONE RISERVATA