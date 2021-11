Venerdì 12 Novembre 2021, 05:04

LA SITUAZIONE

Non accenna a fermarsi la corsa del covid fra i comuni pontini, che anche ieri ha fatto registrare altri 81 casi che si aggiungono al picco dei 110 riportato nel bollettino della Asl del giorno precedente. Sono inoltre anche due le vittime del virus, questa volta due pazienti anziani, di 88 e 86 anni, residenti rispettivamente a Lenola e a Sabaudia, entrambi ricoverati e vaccinati ma con diverse patologie respiratorie e cardiovascolari.

Nel dettaglio, i numeri più alti dei contagi questa volta arrivano dal comune capoluogo. Latina conta infatti 22 nuovi positivi, per la maggior parte legati a contatti familiari e in misura minore alla scuola, all'ambiente lavorativo e in due casi rispettivamente a struttura sanitaria e a una festa. Numeri importanti anche dal comune di Sermoneta, in cui i casi accertati sono stati 12, tre dei quali relativi a una scuola e altri a contatti familiari e amicali. Ci sono poi 10 nuovi casi ad Aprilia, la città che più di altre ha evidenziato un aumento esponenziale dei contagi, altri otto a Fondi, sei a Cisterna e altrettanti a Pontinia, quattro a Formia, due a Minturno e anche a Priverno e Sezze, uno infine nei centri di Bassiano, Castelforte, Itri, Lenola, Santi Cosma e Damiano, Sperlonga e Terracina. Il bilancio dall'inizio di novembre arriva dunque già a quota 604, un dato che lascia presagire un andamento peggiore di quello del mese scorso, che si era invece chiuso con poco più di un migliaio di contagi. Dall'inizio del mese ad oggi inoltre il virus ha già fatto 11 vittime, contro le sei totali di ottobre. Il bollettino di ieri riporta poi solo 14 notifiche di guarigione e nessun nuovo ricovero al Goretti, dove comunque i 17 posti letto covid sono già tutti occupati da settimane. Le somministrazioni di vaccino, comprese le terze dosi, si mantengono invece sostanzialmente stabili: nelle scorse 24 ore sono state 1.362. Proprio sul fronte della campagna vaccinale, l'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato ha ricordato che è possibile ricevere la terza dose (per cittadini over 60 che abbiano ricevuto la seconda da almeno 180 giorni) anche nella stessa seduta della vaccinazione antinfluenzale. Nel Lazio in particolare sono state già 600mila le dosi di antinfluenzale somministrate: «E' molto importante vaccinarsi ha spiegato l'assessore per evitare complicazioni, il vaccino può essere fatto dal proprio medico di famiglia e anche nelle farmacie, per i più piccoli dal pediatra di libera scelta. E' un'occasione importante da non perdere».

Laura Pesino

