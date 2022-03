Lunedì 21 Marzo 2022, 07:40



Poco meno di 700 nuovi casi di Covid sono stati registrati ieri in tutta la provincia di Latina, 696 esattamente. Per un totale di 13.493 contagi nei 20 giorni del mese. Nonostante la crescita dei numeri registrata nell'ultima settimana si mantengono però stabili i ricoveri e nessun decesso è stato inoltre segnalato dalla Asl pontina negli ultimi due giorni.

Nel dettaglio, 202 dei nuovi contagi sono concentrati nel comune di Latina, 81 sono invece nella città di Aprilia, uno ciascuno nei comuni di Bassiano e Campodimele, nove invece a Castelforte, 38 a Cisterna e nove anche a Cori; 15 invece nel comune di Fondi, 61 a Formia, 11 a Gaeta, 13 a Itri e 10 a Lenola, uno a Maenza, 23 a Minturno, sette a Monte San Biagio, cinque a Norma, 11 a Pontinia, ancora sei a Ponza, 23 a Priverno, sette a Prossedi, tre a Roccagorga e tre anche a Roccasecca dei Volsci; 17 nel comune di Sabaudia, sette in quello di San Felice, due casi a Santi Cosma e Damiano, sette anche a Sermoneta, 26 a Sezze e 10 a Sonnino, uno Sperlonga, due a Spigno Saturnia, 83 nel comune di Terracina e infine a Ventotene. Due pazienti ricoverati al Goretti nella giornata di ieri e 74 le nuove notifiche di guarigione. Infine, le vaccinazioni sono state 613, di cui 526 alla popolazione over 12 e 87 ai bambini tra i 5 e gli 11 anni, queste ultime concentrate negli hub del territorio solo nel fine settimana. Intanto, sul fronte della diffusione del virus, a Latina è stata scoperta in questi giorni, nell'ambito dello screening periodico, la positività di due operatori dei servizi sociali del Comune che si occupano dei senzatetto. Il contagio ha fatto di conseguenza scattare un ulteriore screening che ha coinvolto anche tutti gli ospiti del dormitorio di via Aspromonte, dove i due operatori spesso lavoravano. L'accertamento ha quindi consentito di accertare il contagio di sei ospiti della struttura sui 16 totali, tutti asintomatici e trasferiti per le quarantene e l'isolamento in altre strutture della Capitale. Uno sguardo infine al Lazio, che ieri ha contato altri 7.413 casi e sette decessi su quasi 46mila tamponi effettuati. Il tasso di positività nella regione è dunque al 16,1%, con numeri stabili relativi ai ricoveri ospedalieri (1.018) e alle terapie intensive (75).



