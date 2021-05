26 Maggio 2021

LA SITUAZIONE

Ancora una flessione della curva del covid in provincia di Latina. Su circa 600 tra test antigenici e tamponi molecolari effettuati, il conto complessivo è di 27 nuovi contagi accertati in otto comuni del territorio pontino. Nel dettaglio: otto sono i positivi accertati a Cisterna, sette a Latina, quattro ad Aprilia, due nei comuni di Formia, Sabaudia e Sezze, uno solo rispettivamente a Cori e Sermoneta. Per un totale di 1.915 contagi accertati nei 25 giorni di maggio. Quella di ieri però è una giornata che fa registrare purtroppo quattro decessi, dopo 12 giorni di tregua. Il covid non ha lasciato scampo a due pazienti di Fondi, entrambi ricoverati all'ospedale Goretti di Latina: uno aveva 84 anni e l'altro soltanto 36. Proprio il comune di Fondi è stato segnato nel mese di maggio da sei decessi, con vittime anche di giovane età. Un altro decesso ha riguardato invece un paziente che era residente a Minturno, un quarto infine una persona che era residente fuori provincia. Fra i soli residenti del territorio le vittime nel mese salgono così a 23. Ammontano però a 238 le notifiche di guarigione arrivate nelle scorse 24 ore, mentre sono tre i ricoveri ospedalieri che fanno salire a 116 il numero totale del mese. Quanto poi alle somministrazioni di vaccino, nell'arco di una giornata la Asl arriva a quota 3.126, mentre sono in totale 2018.108 secondo il dato aggiornato alle 19 di ieri, con 68.254 cittadini che hanno completato il ciclo vaccinale con due dosi di siero. Nel Lazio invece le somministrazioni arrivano a 3.079.267, con oltre 980mila persone immunizzate. Il 43% della popolazione ha ricevuto la prima dose di vaccino ed oltre il 20% ha completato il percorso vaccinale. Il 93% degli over 80 ha avuto la prima dose e l'86% anche la seconda; tra gli over 70, ha completato il ciclo il 37% della popolazione e ha ricevuto la prima dose l'82%. Con l'apertura delle prenotazioni nelle farmacie si è inoltre già raggiunto il sold out in circa 24 ore, con un totale di 20mila prenotazioni per il monodose Johnson & Johnson.

Laura Pesino

