Domenica 27 Febbraio 2022, 11:08

Manca poco più di un mese al termine dell'emergenza sanitaria, con mascherine e restrizioni in fase di dismissione, ma i numeri del covid fanno ancora un certo effetto.

Sono quasi cinquantamila le persone in sorveglianza e 477 i nuovi casi positivi della provincia (più 23 extra provincia). Un quarto dei nuovi positivi sono concentrati nel capoluogo: Latina da sola ha fatto contare 115 nuovi casi. Seguono Aprilia, Terracina e Formia, rispettivamente con 78, 35 e 33 nuovi casi, poi Pontinia e Sezze con 22; Cisterna di Latina e Gaeta 19. Nessuno dei trentatré comuni della provincia conta zero casi, tutti ne hanno almeno uno nuovo. Persino le isole fanno contare nuovi casi: Ponza e Ventotene ne hanno scoperti due ciascuno. Tre i nuovi ricoveri, ma per fortuna nessun decesso: questo fa fermare il dato a 806 morti pontini. Comunque come un piccolo paese che se n'è andato per sempre. Gli ultimi dati relativi ai tamponi rapidi effettuati sono sempre nell'ordine delle migliaia: 1208 quelli della Asl e 1964 quelli delle farmacie. Insomma anche se i dati tendono a scendere, i numeri restano alti nonostante il fatto che manchino all'appello tutti quelli che avrebbero fatto le scuole per contatti e che non hanno fatto perché la nuova legge non li prevede. O che comunque sono stati fatti ma in modo non tracciabile, ossia con i test casalinghi autocertificabili.



Il dato delle scuole in effetti non promette benissimo: sono ancora 55 le classi in quarantena e 246 quelle in autosorveglianza: 25 classi hanno registrato mediamente tra i 6 e i 9 casi positivi.

«Ancora troppo basso il dato delle vaccinazioni pediatriche, che si sono fermate: siamo al 50%» ha commentato il dottor Antonio Sabatucci, del Dipartimento di Prevenzione della Asl pontina. I dati del Lazio contenuti nel bollettino regionale invece sono stati 4.482 relativamente ai nuovi contagi da coronavirus, con 23 morti in tutto il territorio. Ad essere processati in tutto 47.334 tamponi, di cui 34.358 antigenici con un tasso di positività al 9,4%.

Nel frattempo continuano i controlli. Una volante della Polizia di Stato ha fermato l'auto condotta da un 58enne di Latina, il quale è risultato sottoposto ad isolamento domiciliare perché positivo al covid. Invece si trovava fuori casa. Alla contestazione degli agenti, l'uomo non avrebbe fornito adeguate giustificazioni come previsto dalla normativa, e così è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria. La polizia gli ha inoltre intimato il ritorno presso la propria abitazione, presso la quale sarebbe già dovuto restare in isolamento sanitario. Non si tratta certo del primo caso. Lo scorso dicembre i carabinieri del Nas di Latina avevano scoperto e denunciato una donna che, positiva al covid, non solo era uscita di casa ma aveva frequentato dei locali tra Latina e Pomezia, in provincia di Roma. In quelle occasioni, violando la quarantena e tutte le sue regole, aveva infettato almeno tre persone. La giovane era stati scoperta nell'ambito dei controlli relativi al green pass.



