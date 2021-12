Sabato 18 Dicembre 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Scende di nuovo la curva dopo il nuovo picco dei 375 contagi registrati il 16 dicembre. Ieri si è toccata quota 180 nuovi casi su oltre 1700 test, con l'aggiunta di 11 positivi fuori provincia, un dato comunque elevato che certo non consente di stare tranquilli. Il territorio pontino continua dunque ad essere sorvegliato speciale. In cinque giorni i contagiato sono stati poco meno di mille (la settimana precedente in sette giorni i casi erano stati 954). L'andamento sarà attentamente valutato nei prossimi giorni, come annunciato anche dalla direttrice generale della Asl Silvia Cavalli.

I numeri più preoccupanti continuano ad arrivare dalla città capoluogo, in cui ieri sono stati rilevati 77 cittadini positivi che si aggiungono ai 150 del giorno prima. Segue il comune di Aprilia che ha invece accertato 23 casi, 19 sono invece a Cisterna e altri 15 a Sezze, per citare i comuni che hanno numeri a doppia cifra. Inferiori i dati che arrivano invece dagli altri comuni: sette i positivi a Terracina, altri cinque a Fondi, Formia e Sabaudia, quattro a Minturno, tre rispettivamente a Cori, Gaeta, Pontinia e San Felice Circeo, due a Priverno e Sermoneta, uno solo a Bassiano, Itri, Prossedi e Sonnino. Il conto dall'inizio di dicembre arriva così a 2.652. Non si fermano neanche i decessi. Ieri il 14° dall'inizio del mese: una paziente di 70 anni di Formia che era ricoverata allo Spallanzani, vaccinata con doppia dose, e che era affetta da diverse patologie gravi, tra cui patologie respiratorie.

Sono 111 i cittadini guariti dal covid nelle ultime 24 ore, mentre restano stabili le vaccinazioni che ammontano a 4.777, di cui 285 prime dosi, 520 seconde dosi e 3.972 richiami. Nessun ricovero invece al Goretti, che si prepara ad ampliare gli spazi dedicati al covid con ulteriori 12 posti letto. Dai 24 attuali si passa dunque a 36. Fra i nuovi, 10 saranno in area medica e due destinati alla terapia intensiva che fino a questo momento era rimasta totalmente non covid. La gran parte dei casi è il frutto di contatti familiari, scolastici e amicali che continuano a rappresentare il principale detonatore del contagio, insieme evidentemente a un generale abbassamento della soglia di attenzione anche fra i vaccinati, tra occasioni conviviali, feste in discoteca fra giovani, riunioni di parenti. E la situazione rischia di peggiorare ancora con le imminenti festività. Molti comuni hanno già adottato specifiche ordinanze che estendono l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto nei centri storici, nelle strade dello shopping e in generale in presenza di eventi, mercati e in tutti i luoghi a rischio assembramento. Ma tutto questo potrebbe non bastare se cominciasse a diffondersi la variante Omicron. L'assessore alla Sanità regionale Alessio D'Amato ammette che si teme un effetto raddoppio.

Occorre alzare velocemente gli argini contro la variante Omicron spiega il 16 dicembre è stato raggiunto un record di vaccinazioni, 61.800, di cui 4.500 prime dosi. Anche la campagna pediatrica ha avuto un buon inizio e confidiamo nel lavoro dei pediatri e nella grande attenzione delle famiglie. Abbiamo un vantaggio da difendere e non dobbiamo abbassare la guardia. Il dato che proviene da New York di casi raddoppiati in tre giorni è un elemento da tenere in forte considerazione. Peraltro uno dei tre casi di variante Omicron scoperti nel Lazio proveniva proprio dagli Stati Uniti. L'effetto raddoppio potrebbe portare a repentini cambi di scenario.

Laura Pesino

