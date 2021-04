28 Aprile 2021

LA SITUAZIONE

Sono 83 i casi di covid accertati ieri in provincia di Latina, una flessione importante ma ancora a fronte di un numero inferiore di tamponi processati, circa 800. La quota di nuovi positivi nel mese di aprile arriva ora a sfiorare i 4mila casi: sono 3.885 per la precisione, un dato che resta praticamente invariato rispetto ai contagi che si erano registrati nello stesso arco temporale del mese di marzo (all'incirca 3.900).

A Latina si contano 27 nuovi positivi, mentre altri 11 sono a Fondi, nove ad Aprilia, cinque a Cisterna, Formia e Itri, quattro a Castelforte e Sabaudia, tre a Terracina, due a Pontinia e a Bassiano, infine uno nei comuni di Cori, Gaeta, Lenola, Priverno, Prossedi e Roccagorga. Quasi il doppio risultano invece i pazienti guariti: 162. Sei invece i ricoveri e due i decessi relativi a pazienti che erano residenti ad Aprilia e Latina e avevano 74 e 93 anni: ad aprile le vittime sono state 52.

Per quanto riguarda i nuovi contagi, a pesare sul dato del capoluogo sono anche i casi rilevati all'interno delle scuole, alle prese con nuovi cluster. Il più preoccupante in una classe quinta della scuola elementare Rodari, dove nove alunni su 23 sono risultati positivi al covid insieme a una delle insegnanti dalla quale è presumibilmente partito il contagio. L'elevato numero di positivi al test all'interno della classe ha fatto scattare il sospetto di variante inglese, sospetto che è stato effettivamente confermato dallo Spallanzani. La classe interessata è attualmente in quarantena e tutti gli alunni sono già stati sottoposti a molecolare ma il focolaio promette di diffondersi ancora perché il sospetto di positività sta già interessando diverse famiglie dei bambini coinvolti. Inoltre alcuni fratelli e sorelle degli alunni della classe che si trova in quarantena frequentano alcune sezioni dell'infanzia dello stesso istituto. L'azienda sanitaria ha quindi predisposto un'attività di screening per tutti i contatti dei contagiati e i risultati si conosceranno nei prossimi giorni. Un secondo cluster è stato individuato inoltre all'interno dell'Istituto comprensivo Donna Lelia Caetani di Sermoneta, dove si sta monitorando con particolare attenzione la situazione dei casi nella primaria e secondaria di primo grado di Doganella e nella primaria del centro storico. Dal 22 aprile, secondo l'aggiornamento del Comune, sono stati sottoposti a screening sanitario 130 bambini del plesso di Doganella e 25 del centro di Sermoneta.

La.Pe.

