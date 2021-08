Martedì 17 Agosto 2021, 05:02

LA SITUAZIONE

Malgrado i pochi tamponi il numero dei nuovi contagi torna a salire in provincia di Latina. Il bollettino di ieri, 16 agosto, della Asl pontina segnala infatti 41 nuovi contagi nei comuni pontini, 17 più del giorno di Ferragosto. Negli ultimi 10 giorni i nuovi contagi sono stati 486, una media di 48 al giorno.

Preoccupano soprattutto i ricoveri, nelle ultime 24 ore sono stati 3 (dopo i cinque del giorno precedente), ma negli ultimi dieci giorni sono stati 28 e questo spiega perché diversi paziennti covid vengono dirottati sugli ospedali romani dopo la chiusura al Goretti di tutti i reparti covid tranne Malattie Infettive.

LA MAPPA

Ieri la città con il maggior numero di nuovi contagi da coronavirus è stata nuovamente Aprilia (10 i casi riscontrati), seguono Latina (6) e Formia (6). I casi, ha spiegato la Asl. sono legati al link familiari e a casi già noti. Sono stati riscontrati anche quattro casi a Fondi, tre a Terracina e a San Felice Circeo, due a Cisterna e due anche a Gaeta. Un caso è stato riscontrato in cinque centri pontini (Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sezze e Sonnino). In tutto sono tredici i centri pontini dove è stato verificato almeno un caso di positività al Covid 19. Foirtunatamente non ci sono stati decessi. Negli ultimi dieci giorni c'è stato un solo morto.

Nel Lazio oggi si registrano 419 nuovi casi positivi al Covid compresi quelli non conteggiati nel giorno precedente: si tratta di 48 casi in meno rispetto a ieri e di 55 in meno rispetto a lunedì 9 agosto. Nessun decesso si è verificato e i ricoverati sono 493 (37 in più rispetto a ieri). Sono 70, tre in più, le persone in terapia intensiva. I guariti sono 857. I casi a Roma città sono a quota 221.

I VACCINI

La Asl segnala che a Ferragosto non ci sono state vaccinazioni. Va anche detto che negli ultimi dieci giorni solo una volta è stata superata la quota di 4 mila somministrazioni, In tutto tra il 7 e il 16 agosto sono state inoculate circa 30 mila dosi di vaccino, una media di 3 mila al giorno. Un dato più basso rispetto a quello fatto registrare fino ai primi di agosto.

